Phú Thọ tập trung tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hồng

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23/3, trên sông Hồng thuộc khu vực Km250+00 đến Km251+00, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và Thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ chìm tàu chở hàng mang biển kiểm soát TB-1456 khiến 2 người chết và mất tích.

Phú Thọ tập trung tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông HồngLãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị hiện đại đến ngay hiện trường.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp Công an xã Vĩnh Thành, Cảng vụ khu vực Phú Thọ, Thủy đoàn thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân trên địa bàn triển khai quyết liệt các biện pháp cứu nạn.

Phú Thọ tập trung tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông HồngLực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu lên bờ.

Mặc dù trong quá trình triển khai nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do khu vực tìm kiếm có dòng nước chảy xiết, phương tiện bị chìm có kích thước, tải trọng lớn, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao đến khoảng 14 giờ 39 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa được 1 thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện nay, các lực lượng vẫn đang tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời xây dựng, triển khai phương án trục vớt phương tiện bị chìm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chìm tàu Chìm thuyền Sông Hồng An toàn giao thông đường thủy Đường thủy nội địa Cứu nạn Cứu hộ
Quyết tâm trong mùa huấn luyện mới

Quyết tâm trong mùa huấn luyện mới
2026-03-23 06:55:00

baophutho.vn Bước vào mùa huấn luyện năm 2026, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thể hiện quyết tâm cao với nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới, hướng tới mục...

Bình yên nơi vùng cao Ngọc Sơn

Bình yên nơi vùng cao Ngọc Sơn
2026-03-22 07:03:00

baophutho.vn Xã vùng cao Ngọc Sơn được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã: Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn với tổng diện tích lên đến gần 115km2. Dân cư...

Tin liên quan

Gợi ý

