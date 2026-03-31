Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ra mắt công trình thanh niên số hóa di tích Đình Thủ Độ

Thiết thực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, Đoàn thanh niên xã Vĩnh Phú vừa triển khai và ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thủ Độ”.

Đoàn thanh niên xã Vĩnh Phú ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thủ Độ”.

Đoàn thanh niên xã Vĩnh Phú đã xây dựng mã QR giới thiệu lịch sử, giá trị di tích; tích hợp và ứng dụng số hóa vào quảng bá, giới thiệu những thông tin về kiến trúc, nghệ thuật và giá trị văn hóa của Đình Thủ Độ. Với việc lắp đật điểm quét mã QR ngay tại sân di tích giúp người dân và du khách thực hiện quét mã, tiếp cận thông tin bằng điện thoại thông minh.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ xã Vĩnh Phúc, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong việc quảng bá văn hóa, lịch sử của quê hương. Qua đó góp phần tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử quê hương, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Thu Hà


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công trình thanh niên Đoàn thanh niên xã số hóa di tích Nghệ thuật giá trị văn hóa Kiến trúc Xung kích Điện thoại thông minh ra mắt Tuổi trẻ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long