Sắc hoa tháng Ba

Mỗi khi tháng Ba về, khắp phố phường lại rực rỡ sắc hoa nở rộ, tạo nên vẻ đẹp vừa nên thơ vừa gần gũi. Từ sắc đỏ của hoa gạo trên những triền đê, màu tím nhạt của hoa xoan, vẻ mỏng manh của cánh hoa ban, sắc hồng của hoa Muồng anh đào hay màu vàng rực rỡ của hoa Phong Linh... đã tô điểm cho bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc.

Hoa Phong linh hay chuông vàng, có tên khoa học là Tabebuia Argentea có sắc vàng rực rỡ.

Hàng hoa Phong linh trên đường Nguyễn Tất Thành tô điểm thêm sắc màu cho cho bức tranh thiên nhiên.

Hoa Phong linh thường nở rộ trong khoảng từ giữa đến cuối tháng Ba, màu vàng rực của hoa như báo hiệu sắp mùa hè sang.

Hoa gạo được coi là biểu tượng của tháng Ba.

Sắc hoa đỏ rực như những đốm lửa thắp sáng cả vùng quê.

Những cánh ban mỏng manh trong gió.

Màu hồng tím của hoa Muồng anh đào tạo khung cảnh nên thơ bên hồ Công viên Văn Lang.

Cánh hoa Xoan mỏng manh với màu trắng, tím đặc trưng

Hoa Xoan là một phần không thể thiếu trong “nỗi nhớ tháng Ba”.

Phương Thanh