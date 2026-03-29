Senegal diễu hành mừng chức vô địch châu Phi tại Paris

Senegal diễu hành cùng chiếc Cup vô địch châu Phi (AFCON) trước trận giao hữu thắng Peru 2-0 tại sân Stade de France, như lời đáp trả quyết định gây tranh cãi của Liên đoàn Bóng đá châu Phi.

Khoảng một giờ trước giờ bóng lăn, đội trưởng Kalidou Koulibaly cùng các đồng đội mang chiếc Cup AFCON ra sân thực hiện màn diễu hành danh dự, ngay sau phần biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng người Senegal Youssou N’Dour. Gần như kín chỗ, khán đài sân Stade de France bùng nổ khi toàn đội xuất hiện, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ.

Trước trận, gần 200 CĐV Senegal đã tập trung trước Vương cung thánh đường Saint-Denis, sau đó diễu hành tới sân vận động trong tiếng trống và nhạc cụ truyền thống. Thị trưởng Saint-Denis, Bally Bagayoko, cũng tham gia đoàn người trong chốc lát.

"Chào mừng đến với Saint-Denis. Các bạn là niềm tự hào của những khu lao động, nơi thường bị phân biệt đối xử và xem thường. Hôm nay, châu Phi đoàn kết, tất cả đứng sau Senegal", ông phát biểu.

Trận này, Senegal thắng Peru 2-0 nhờ công Nicolas Jackson và Ismaila Sarr. Đội bóng thậm chí mặc áo đấu mới với hai ngôi sao trên logo, tượng trưng cho chức vô địch AFCON năm 2021 và danh hiệu mà họ tin rằng đã giành được trong năm nay.

Hôm 17/3, LĐBĐ châu Phi (CAF) thông báo xử chủ nhà Morocco thắng 3-0 trong trận chung kết, bác bỏ chiến thắng thực tế 1-0 của Senegal hồi tháng 1 và công nhận đại diện Bắc Phi là nhà vô địch châu Phi 2026.

Trước trận gặp Peru, HLV trưởng Pape Thiaw khẳng định Senegal vẫn là nhà vô địch châu Phi thực sự, bất chấp phán quyết của CAF. "Chúng tôi biết mình là nhà vô địch châu Phi. Danh hiệu phải được quyết định trên sân cỏ và chúng tôi đã làm được điều đó", ông nói.

Trong tuần này, Senegal đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Dù bất mãn, Thiaw nhấn mạnh toàn đội cần tập trung vào chuyên môn, tránh bị cuốn vào tranh cãi. Sau trận thắng Peru, Senegal sẽ tiếp tục đá giao hữu với Gambia tại Dakar ngày 31/3.

Senegal còn trận giao hữu với Mỹ ngày 31/5, trước khi dự World Cup 2026 - nơi họ cùng bảng với Pháp, Na Uy và một đội vượt qua vòng play-off.

Theo vnexpress.net