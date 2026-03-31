Sơn Đoòng lên sóng “60 Minutes”, lan tỏa kỳ quan Việt Nam ra thế giới

Xuất hiện trên chương trình “60 Minutes” của Đài CBS (Mỹ), phóng sự về Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đang tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần lan tỏa hình ảnh thiên nhiên kỳ vĩ của Việt Nam tới hàng triệu khán giả quốc tế.

Tối 29/3 (theo giờ miền Đông, Mỹ), tức sáng 30/3 (giờ Việt Nam), chương trình “60 Minutes” đã phát sóng phóng sự dài 12 phút về hang Sơn Đoòng, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị).

“60 Minutes” là một trong những chương trình thời sự, phóng sự điều tra uy tín hàng đầu thế giới, với hơn 8 triệu khán giả theo dõi thường xuyên và hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ. Mỗi số phát sóng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông và nhận thức xã hội.

Hang Sơn Đoòng lung linh huyền ảo trong câu chuyện của chương trình truyền hình 60 Minutes của Đài CBS. Ảnh từ trailer của Đài CBS

Trong thời lượng 12 phút, câu chuyện về Sơn Đoòng được tái hiện một cách toàn diện, từ hành trình phát hiện đến các chuyến thám hiểm kéo dài nhiều năm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh.

Nội dung phóng sự tiếp cận hang động dưới góc nhìn khoa học, lịch sử và con người, từ những khảo sát ban đầu đến các nghiên cứu chuyên sâu, qua đó làm nổi bật giá trị độc đáo của hang động lớn nhất thế giới.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Công ty Oxalis Adventure, cho biết việc CBS lựa chọn Sơn Đoòng không chỉ bởi quy mô đặc biệt của hang mà còn bởi mô hình khai thác du lịch hạn chế, hướng tới bảo tồn. Hiện mỗi năm, số lượng du khách được phép tham gia khám phá hang chỉ giới hạn khoảng 1.000 người.

Phóng sự được ê-kíp “60 Minutes” thực hiện ghi hình từ ngày 14 đến 17/1/2026, với sự phối hợp của Oxalis Adventure. Đoàn làm phim gồm 9 thành viên, có sự tham gia của nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Pelley, cùng đội ngũ quay phim, ánh sáng chuyên nghiệp của CBS và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt.

Việc Sơn Đoòng xuất hiện trên “60 Minutes” được đánh giá là dấu mốc truyền thông quan trọng đối với du lịch miền Trung và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với độ phủ sóng toàn cầu, phóng sự được kỳ vọng tạo cú hích cho hoạt động xúc tiến du lịch trong năm 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Sơn Đoòng như một biểu tượng hàng đầu của du lịch khám phá, mạo hiểm trên thế giới.

Sơn Đoòng xuất hiện trên “60 Minutes” là dấu mốc truyền thông quan trọng đối với du lịch miền Trung và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Oxalis

Không chỉ dừng lại ở vai trò quảng bá, phóng sự còn mang giá trị lâu dài khi trở thành tư liệu truyền thông có chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức quốc tế về giá trị địa chất, sinh thái và công tác bảo tồn. Qua đó, hình ảnh điểm đến được định vị theo hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm.

Tận dụng hiệu ứng từ chương trình, ngành du lịch địa phương đang phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông đa dạng, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch mạo hiểm hàng đầu châu Á, đồng thời thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam.

