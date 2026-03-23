Sức sống mới Vạn Xuân

Sau cuộc chuyển mình lịch sử, xã Vạn Xuân hôm nay đã thực sự “thay da đổi thịt”, khoác lên mình tấm áo mới rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Vùng đất hội tụ tinh hoa từ các đơn vị cũ Vạn Xuân, Lam Sơn và Quang Húc như con tàu rẽ sóng băng băng tiến về phía trước với thế và lực mới. Trên nền tảng vững chãi của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những con đường thênh thang, những công trình đang mọc lên và nhịp sống hối hả, rộn ràng hiện hữu đang minh chứng cho một chương mới đầy hứa hẹn.

Cán bộ xã Vạn Xuân kiểm tra thực địa các dự án xây dựng khu đô thị mới.

Đến Vạn Xuân hôm nay, dấu ấn đậm nét nhất chính là sự vận hành chuyên nghiệp của một bộ máy chính quyền “vì dân hành động”. Với quy mô dân số trên 3,1 vạn người và diện tích rộng lớn hơn 52km2, áp lực quản lý là không hề nhỏ. Đảng bộ và chính quyền xã đã biến áp lực thành hành động, thực hiện hiệu quả Quyết định số 2171-QĐ/TU của Tỉnh ủy để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ.

Hình ảnh những cán bộ xã tận tụy, “làm hết việc chứ không hết giờ” đã trở nên quen thuộc trong mắt người dân. Điểm sáng nhất chính là sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã - nơi được ví như trái tim điều hành của vùng đất này.

Tại đây, mọi thủ tục được niêm yết công khai, minh bạch, những nụ cười niềm nở của cán bộ đón chào người dân đã xóa tan những rào cản hành chính cũ kỹ. Việc duy trì tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt mức tuyệt đối 100% không chỉ là một con số thống kê khô khan, mà đó chính là sợi dây thắt chặt niềm tin chiến lược giữa Nhân dân và chính quyền, tạo nên sự đồng thuận “trên dưới một lòng” hiếm có.

Với tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm, xã Vạn Xuân tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng đường giao thông nông thôn.

Sự chuyển mình của Vạn Xuân còn kết tinh từ công tác xây dựng Đảng vững mạnh, coi cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”. Đảng bộ xã với hơn 2.400 đảng viên đã thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, lan tỏa tinh thần đổi mới đến tận 48 khu dân cư. Việc 100% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là minh chứng cho một kỷ cương thép nhưng cũng đầy tinh thần nhân văn. Chính sự vững vàng về tư tưởng và tinh nhuệ về tổ chức đã giúp Vạn Xuân luôn giữ vững thế chủ động, sẵn sàng đón nhận và hiện thực hóa những nhiệm vụ chính trị phức tạp, đưa địa phương tiến nhanh trên con đường đổi mới.

Nếu như sự ổn định về chính trị là bệ đỡ vững chắc, thì sự bứt phá về kinh tế chính là đòn bẩy để Vạn Xuân khẳng định vị thế của mình. Năm 2025 vừa qua ghi dấu ấn đậm nét khi xã hoàn thành xuất sắc 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt xa kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 98 tỷ đồng, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiệm cận ngưỡng 2.000 tỷ đồng - những con số, kết quả này thể hiện về một vùng đất đang độ sung sức.

Dòng vốn đầu tư biến Vạn Xuân thành một đại công trường tấp nập, nơi những dự án hạ tầng mang tầm vóc tương lai đang dần hiện hữu. Tuyến đường ĐT.315 chạy dài, kết nối những mạch máu giao thông huyết mạch, giúp giao thương trở nên thuận lợi hơn. Sự xuất hiện của Khu công nghiệp Tam Nông, dự án Sân Golf và các khu đô thị sinh thái hiện đại đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một “đô thị vệ tinh” sầm uất.

Một góc cụm công nghiệp Vạn Xuân đang được xây dựng.

Không chỉ chú trọng công nghiệp hóa, Vạn Xuân còn rất nhạy bén trong việc nâng tầm giá trị nông sản địa phương thông qua chương trình OCOP. Những sản vật mang hơi thở của đất và người nơi đây như Trứng gà Ninh Điệp, Mật ong Tân Loan hay Gà đồi Lam Sơn giờ đây đã “chắp cánh” vươn xa đến các thị trường lớn.

Việc nâng thu nhập bình quân đầu người lên mức 58,13 triệu đồng/năm không chỉ là niềm vui về vật chất, mà còn là sự thay đổi căn bản trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân: Từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp bền vững. Mỗi tấc đất ở Vạn Xuân giờ đây đều là “tấc vàng”, được người dân trân trọng và khai thác hiệu quả, tạo nên một bức tranh quê hương trù phú, xanh mướt và đầy triển vọng.

Hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Vạn Xuân đang tập trung dồn lực vào ba trụ cột chiến lược: Hạ tầng đồng bộ, cán bộ tinh nhuệ và kinh tế bền vững. Việc quy hoạch trung tâm hành chính mới trên nền đất Lâm trường Tam Thanh cũ không chỉ là xây dựng một nơi làm việc hiện đại, mà đó là việc kiến thiết một biểu tượng cho sự thống nhất và tầm nhìn dài hạn của địa phương.

Khi những tập đoàn lớn như T&T đổ vốn đầu tư vào các dự án đô thị, Vạn Xuân sẽ chính thức bước vào hàng ngũ những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất vùng. Tuy nhiên, sự phát triển ấy luôn đi đôi với trách nhiệm bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm các vấn đề ngập úng để tạo ra một không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Những thành quả đạt được hôm nay chính là minh chứng đanh thép cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và ý chí bứt phá không ngừng. Với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Vạn Xuân đang hội tụ đầy đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để bay cao, bay xa hơn nữa, xứng đáng là niềm tự hào của mỗi người con quê hương trên hành trình đổi mới và hội nhập.

Lê Hoàng