Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường 12B, xã Lạc Sơn, 2 người tử vong

Sáng nay 26/3, trên đường 12B, địa phận Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Chiếc xe ô tô tải chở đất biển kiểm soát 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa, sinh năm 1982, thường trú tại thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình lưu thông hướng xã Lạc Sơn đi xã Yên Thuỷ đã bị lật nghiêng đè trúng 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ và 1 xe mô tô đi ngược chiều.
Ngay khi nhận được tin báo vụ việc lúc 7h35’, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 1 xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp đưa các nạn nhân ra ngoài.
Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Nạn nhân trên xe ô tô được đưa ra ngoài.
Thông tin sơ bộ ban đầu, khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô 4 chỗ có 1 lái xe nữ là chị N.T.T.H, sinh năm 1979, trú tại xóm Đội 5, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Người điều khiển xe mô tô là chị B.T.C, sinh năm 1986, trú tại xóm Nạch, cùng xã Đại Đồng.
Lực lượng chức năng cẩu xe tải chở đất bị lật nghiêng.
P.V
