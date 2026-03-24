Tam Đảo khơi dậy tiềm năng, tạo đà để du lịch bứt phá

Ẩn mình trong làn mây trắng bồng bềnh của vùng trung du Bắc Bộ, Tam Đảo từ lâu đã được biết đến như một “điểm hẹn xanh” của du khách. Không chỉ sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, Tam Đảo hôm nay còn đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển bền vững.

Khu du lịch Tam Đảo thu hút đông đảo du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng ngay trong những ngày đầu năm.

Đánh thức tiềm năng, mở rộng không gian phát triển

Ở độ cao từ 100 đến hơn 1.200m so với mực nước biển, Tam Đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 18°C. Giữa những ngày hè oi ả của miền Bắc, nơi đây như một “chiếc điều hòa khổng lồ”, mang đến cảm giác dễ chịu, thư thái cho du khách. Chính lợi thế này đã giúp Tam Đảo từ sớm trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, được người Pháp lựa chọn xây dựng khu nghỉ mát từ đầu thế kỷ XX.

Không chỉ có khí hậu, Tam Đảo còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, phong phú với hơn 2.000 loài động, thực vật tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những con suối róc rách, thác nước trắng xóa hay rừng thông xanh mướt đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, Tam Đảo còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với hệ thống gần 50 di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng. Nhiều lễ hội truyền thống được duy trì và tổ chức thường niên như lễ hội Đền Chân Suối, hội vật Làng Hà, hội vật Đình Lưu Quang... không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách.

Khung cảnh thơ mộng với những dãy nhà mang kiến trúc Châu Âu nổi bật giữa núi rừng Tam Đảo.

Một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển là việc mở rộng không gian sau sáp nhập. Hiện nay, xã Tam Đảo có diện tích 79,2km2, dân số gần 34.800 người - tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Không gian phát triển được mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương quy hoạch lại tổng thể, phân vùng chức năng rõ ràng, phát huy tối đa tiềm năng từng khu vực.

Phát huy lợi thế đó, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Từ công tác rà soát, bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích; nâng cao hiệu lực quản lý các hoạt động văn hóa, lễ hội; đến việc bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... tất cả đều hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn.

Đồng chí Trần Anh Tú - Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết: Xác định phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa, xã Tam Đảo đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, quản lý, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, bền vững.

Song song với đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Tam Đảo tích cực kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, khuyến khích các cơ sở kinh doanh đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Những nỗ lực này đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Nâng tầm trải nghiệm, hướng tới phát triển bền vững

Không gian âm nhạc về đêm góp phần đem đến điển nhấn giải trí độc đáo, thu hút du khách tới Tam Đảo.

Từ nền tảng thiên nhiên và văn hóa đặc sắc, Tam Đảo đang từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và phong phú của du khách. Không chỉ dừng lại ở du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, địa phương còn phát triển các loại hình mới như du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao..., góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hấp dẫn.

Các sản phẩm OCOP đặc trưng như đông trùng hạ thảo, rượu ba kích, rượu sâm cau hay bánh chưng gù của đồng bào Sán Dìu cũng được chú trọng phát triển, trở thành những món quà mang đậm dấu ấn bản địa. Đây không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là “câu chuyện văn hóa”, góp phần làm giàu trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, Tam Đảo đã chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch theo mùa, tạo điểm nhấn thu hút du khách quanh năm. Từ lễ hội hoa đỗ quyên rực rỡ sắc màu, các chương trình khai mạc du lịch hè sôi động, đến những sự kiện “Dấu ấn mùa đông” đầy cảm xúc... tất cả đã góp phần biến Tam Đảo trở thành điểm đến “bốn mùa hấp dẫn”.

Cùng với đó, hạ tầng du lịch cũng có bước phát triển rõ nét. Hiện nay, trên địa bàn có 194 cơ sở lưu trú với tổng số 2.456 phòng, bao gồm 61 khách sạn, 54 nhà nghỉ và 61 cơ sở homestay, villa. Hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng của du khách.

Những con số thống kê cho thấy sự tăng trưởng tích cực của du lịch địa phương. Năm 2025, Tam Đảo đón khoảng 350.000 lượt khách, trong đó khu du lịch trung tâm thu hút hơn 303.000 lượt khách, khẳng định sức hút ngày càng lớn của điểm đến này.

Không chỉ ghi dấu ấn trong nước, Tam Đảo còn từng bước khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Trong 4 năm liên tiếp từ 2022 đến 2025, nơi đây được World Travel Awards vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện sản phẩm du lịch.

Nhà thờ đá là điểm check in quen thuộc của du khách khi đến Tam Đảo.

Từ góc nhìn của du khách, Tam Đảo đang ngày càng ghi điểm nhờ sự thân thiện và chất lượng dịch vụ được cải thiện. Chị Nguyễn Thị Hạnh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã đến Tam Đảo nhiều lần và nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ cảnh quan đẹp, không khí trong lành mà dịch vụ cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn, mang lại cảm giác thoải mái cho du khách”.

Trong thời gian tới, Tam Đảo tiếp tục xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá du lịch.

Với nền tảng vững chắc cùng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, du lịch Tam Đảo đang đứng trước cơ hội bứt phá, từng bước trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng và cả nước. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, Tam Đảo đang dần khẳng định vị thế như một biểu tượng du lịch xanh, thân thiện và giàu sức sống trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Thuý Hường