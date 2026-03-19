Tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền

Chiều 19/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức gặp mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2026. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Hoàng Giang - Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực hiện bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm.

Nội dung tuyên truyền phản ánh toàn diện hoạt động của lực lượng vũ trang và địa phương; kịp thời chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của quân đội và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Qua đó góp phần làm nổi bật nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương kết quả phối hợp tuyên truyền giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan liên quan. Đồng thời khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Năm 2026 là năm khởi đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới toàn diện công tác phối hợp tuyên truyền theo hướng chủ động, kịp thời, nhạy bén, sâu sắc và hiệu quả; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề lớn của tỉnh, tạo sự thống nhất, củng cố niềm tin và động lực trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội

Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động cung cấp, định hướng thông tin, xử lý tốt các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng thông tin về hoạt động đối ngoại, đối ngoại quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo: Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ký kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2026.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ CHQS tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của các cơ quan báo chí; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, 6 tập thể và 3 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2025.

Lê Minh