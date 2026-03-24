Tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Đây là một trong những kỳ thi quan trọng, đánh dấu bước chuyển cấp của học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS. Thời điểm này, các Trường THCS trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn tập, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng.

Tại Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì hơn 400 học sinh lớp 9 đã bước vào giai đoạn ôn luyện cao điểm. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết, khoa học, tận dụng tối đa thời gian học chính khóa để hệ thống kiến thức, kết hợp rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh. Điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động ôn tập được tổ chức miễn phí, bám sát cấu trúc đề thi và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Nhà trường tăng cường tổ chức các bài kiểm tra định kỳ, khảo sát chất lượng nhằm đánh giá đúng năng lực học sinh.

Trên cơ sở đó, học sinh được phân loại theo từng nhóm đối tượng để có phương pháp bồi dưỡng phù hợp. Cách làm này không chỉ giúp học sinh yếu được củng cố kiến thức cơ bản mà còn tạo điều kiện để học sinh khá, giỏi nâng cao năng lực, hướng tới kết quả trong kỳ thi. Cô giáo Ngô Thị Bích Liên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi bám sát đề tham khảo của Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn ôn tập cho học sinh, kịp thời động viên, đồng hành cùng các em trong giai đoạn quan trọng này”.

Giờ ôn tập của cô và trò Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì.

Cùng với sự đổi mới trong tổ chức ôn tập, các nhà trường cũng chú trọng đến việc hướng dẫn phương pháp học tập. Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp học sinh xây dựng kế hoạch tự học, rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian. Nhiều học sinh đã chủ động sắp xếp thời gian học tập hợp lý, tăng cường tự học, tự ôn luyện tại nhà, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Tại Trường THCS Thọ Sơn, phường Thanh Miếu công tác ôn tập được triển khai nghiêm túc theo quy định tại Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm. Nhà trường tổ chức ôn tập miễn phí cho học sinh lớp 9, không quá hai tiết mỗi môn/tuần, bảo đảm đúng quy định, đồng thời quán triệt giáo viên không gây áp lực, ép buộc học sinh tham gia học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Nội dung ôn tập tập trung vào 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, được triển khai theo lộ trình từ củng cố kiến thức cơ bản đến rèn luyện kỹ năng làm bài, nâng cao khả năng vận dụng. Thông qua các đợt kiểm tra khảo sát, nhà trường kịp thời nắm bắt chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, việc hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, cách tiếp cận các dạng đề mở cũng được chú trọng, góp phần phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Thọ Sơn quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6/2026; thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 3/6/2026. Công tác tuyển sinh dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026, bảo đảm ổn định để chuẩn bị cho năm học mới.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập sẽ làm ba bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là kiến thức lớp 9, đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản, đồng thời có kỹ năng vận dụng linh hoạt.

Một điểm cần lưu ý là mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào hai Trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2. Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được xét nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường đăng ký ít nhất 1 điểm. Quy định này đòi hỏi học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn nguyện vọng, phù hợp với năng lực học tập của bản thân.

Đối với các trường THPT chuyên, điều kiện dự tuyển là học sinh có kết quả học tập và rèn luyện cả năm lớp 9 từ khá trở lên. Đây là cơ hội để những học sinh có năng lực nổi trội được tiếp tục phát triển trong môi trường giáo dục chất lượng cao.

Việc công bố sớm phương án tuyển sinh cùng với sự chủ động của các nhà trường trong tổ chức ôn tập đã tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và phụ huynh định hướng học tập, lựa chọn trường phù hợp. Trong giai đoạn nước rút này, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và bản thân học sinh có ý nghĩa quyết định, góp phần giúp các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường học tập tiếp theo.

Hạnh Thúy