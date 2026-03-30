Táo quân trở lại với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ”

Điểm nhấn nổi bật của “Cuộc hẹn với tháng Ba” là sự trở lại của dàn Táo quân với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ”.

Lên sóng vào lúc 20h ngày 29/3 trên kênh VTV3, chương trình đặc biệt Cuộc hẹn với tháng Ba là món quà ý nghĩa kỷ niệm hành trình 30 năm đầy rực rỡ của kênh truyền hình văn hóa - giải trí VTV3. Điểm nhấn khiến khán giả mong chờ nhất chính là màn hội ngộ của “gia đình Táo” với những gương mặt gạo cội: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ 9X Trung Ruồi.

Ngọc Hoàng (NSND Quốc Khánh) đã thử thách các Táo bằng trò chơi Hái hoa dân chủ – một format kinh điển gắn liền với ký ức VTV3. Sau màn đùn đẩy đầy hài hước “đúng chất Táo”, Táo Công chức (NSƯT Chí Trung) là người phải bốc thăm câu hỏi.

Câu hỏi xoáy sâu vào lĩnh vực giáo dục với phép so sánh gây “ngỡ ngàng”: số lượng trứng gà trong một năm so với số luận văn tiến sĩ. Sau khi các Táo thảo luận, tính toán một hồi và Táo Giáo dục (Vân Dung) phải dùng đến sự trợ giúp từ trợ lý Big Data, con số được đưa ra khiến khán giả vừa cười vừa suy ngẫm: Chỉ trong 3 tháng đã có tới 60 luận văn tiến sĩ được ra lò. Bắc Đẩu (Trung Ruồi) nhận xét câu trả lời “hợp lý”.

Kết lại sau phần trả lời của các Táo, Ngọc Hoàng đưa ra lời nhắc nhở về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dù chỉ bằng vài phép tính đơn giản nhưng các Táo vẫn loay hoay mãi mới hoàn thành, đặt ra câu hỏi lớn về việc làm sao để tận dụng công nghệ thực chất nhằm tiết kiệm thời gian và bứt phá mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số.

Xuất hiện trong chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của kênh, các nghệ sĩ đều có những cảm xúc đặc biệt. Trong hậu trường, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng xúc động chia sẻ về Táo quân đầy tâm huyết - không chỉ khán giả mà chính các nghệ sĩ cũng mong chờ. Đó là tâm thế của những người nghệ sĩ đã gắn bó với Táo quân nói riêng và VTV3 nói chung.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: "Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, tập luyện, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải “cháy” hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo quân trong lòng công chúng".

Sự xuất hiện của dàn Táo quân trong Cuộc hẹn với tháng Ba không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn là lời khẳng định về giá trị của sự sáng tạo sâu sắc mà VTV3 đã bền bỉ xây dựng suốt ba thập kỷ qua.

