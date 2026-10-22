Tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phương án giao biên chế giai đoạn 2027 – 2031

Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Các đại biểu dự tại điềm cầu Phú Thọ.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Trung ương đến trên 3.200 điểm cầu các tỉnh, thành phố và các điểm cầu xã, phường với 55.000 đại biểu tham dự.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu, hướng dẫn vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung trọng tâm tại các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị và các quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương cũng đã trao đổi, hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ trong Bộ Excel kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW.

Để triển khai hiệu quả việc xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, giải đáp và tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung tập huấn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc xác định vị trí việc làm và xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng, phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cập nhật thường xuyên tài liệu tập huấn, nội dung giải đáp, các câu hỏi và cách làm hay, hiệu quả trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; kịp thời hướng dẫn, giải đáp những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện nghiêm lộ trình, các mốc tiến độ đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu tài liệu, nội dung hướng dẫn; kịp thời trao đổi những vấn đề chưa rõ, không tự xử lý khi chưa có đủ căn cứ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện cần nghiêm túc xem xét chất lượng rà soát, cập nhật và xây dựng mô tả vị trí việc làm.

Đồng chí lưu ý, các phát sinh trong quá trình thực hiện là điều khó tránh khỏi, cần nghiêm túc xem xét chất lượng rà soát, cập nhật và xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Cùng với đó, phải kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những văn bản, quy định không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, bảo đảm việc xác định vị trí việc làm được triển khai thống nhất, thực chất, hiệu quả.

Đức Anh