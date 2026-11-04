Thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và điều chỉnh bảng giá đất

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến đến 148 xã, phường về tiến độ thực hiện Đề án đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai và tiến độ sửa đổi, bổ sung bảng giá đất diễn ra chiều 4/11.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bứt phá trong công tác đo đạc, chỉnh lý và xây dựng CSDL đất đai. Tính đến đầu tháng 11/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành làm sạch 1.221.698/1.380.169 thửa đất, đạt tỷ lệ ấn tượng 88,52%.

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.832 tỷ đồng. Nhằm bảo đảm tiến độ ngay từ những năm đầu thực hiện, riêng trong năm 2026, tỉnh đã bố trí 86 tỷ đồng để giải quyết dứt điểm các dự án dở dang, hoàn thiện hạ tầng thông tin và mua sắm phần mềm công nghệ tiên tiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh sử dụng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số trên diện tích toàn tỉnh để lập bộ dữ liệu mô hình số độ cao và bình đồ ảnh chuẩn xác, phản ánh đúng hiện trạng đất đai trong thời gian ngắn nhất.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai xây dựng phần mềm AILOS - công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp bóc tách, đồng bộ và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu đất đai qua các thời kỳ. Qua đó, giám sát chặt chẽ chất lượng dữ liệu và rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận báo cáo, giải trình tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Công tác xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai và cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất là hai nhiệm vụ trọng tâm, có ảnh hưởng toàn diện đến công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh thu hút đầu tư của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần ưu tiên tối đa nguồn lực, nhân lực để thực hiện dứt điểm các mục tiêu đề ra.

Về nhiệm vụ xây dựng CSDL đất đai và làm sạch dữ liệu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương trong việc thu thập, số hóa và làm sạch dữ liệu thửa đất.

Tuy nhiên, tiến độ tại một số đơn vị còn chậm, nhiều vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm do sự phối hợp giữa các sở, ngành và cấp xã chưa thực sự chặt chẽ, quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các địa phương: Bao La, Cự Đồng, Xuân Hòa và các chi nhánh đăng ký đất đai: Mai Châu, Lạc Thủy vì chậm trễ, chưa hoàn thành trách nhiệm được giao.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai và tháo gỡ vướng mắc các dự án chuyển tiếp. Đảm bảo mục tiêu đến ngày 30/11/2026, hoàn thành làm sạch 158.471 thửa đất còn lại, đạt 100% dữ liệu sạch.

Cùng với đó, rà soát, xử lý dứt điểm 8 đơn vị tư vấn gặp vướng mắc (hết giấy phép, thiếu năng lực) trước ngày 15/11/2026; kiên quyết thanh lý hoặc thay thế, không để ảnh hưởng tiến độ chung. Hoàn thành rà soát khối lượng các dự án dở dang trước ngày 30/11/2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Liên quan đến dự án đầu tư công và hạ tầng số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành lựa chọn nhà thầu các gói thầu chính trong đầu tháng 12/2026. Đẩy nhanh phần mềm dùng chung AILOS kết nối trực quan giữa xã, phường với các sở, ngành. Hoàn thành CSDL đất đai toàn tỉnh trước tháng 12/2027 đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng dự án. Hằng tuần (vào thứ Sáu), Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tổng hợp kết quả, công khai tiến độ của từng địa phương để kịp thời chấn chỉnh.

Đối với việc rà soát, điều chỉnh bảng giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường hiện có xu hướng chững lại, do đó, việc cập nhật dữ liệu và xác định đơn giá phải cẩn trọng, thực tế, tránh gây áp lực lớn cho nhà đầu tư và người dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để xác định chính xác nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ thẩm định an toàn thông tin và kết nối dữ liệu dùng chung của tỉnh. Các địa phương, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, coi đây là nhiệm vụ chính trị then chốt để phục vụ công tác chuyển đổi số và quản lý đất đai hiệu quả trong giai đoạn mới.

Đinh Vũ