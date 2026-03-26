Du lịch
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tàu du lịch di sản thay áo mới, ga Huế thành điểm du lịch

Huế khai trương tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”, đồng thời công bố Ga Huế là điểm du lịch.

Ngày 26.3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp UBND TP Huế tổ chức ra mắt giao diện mới đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”, đồng thời công bố Ga Huế là điểm du lịch.

Sự kiện khai trương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Huế và 2 năm vận hành đoàn tàu (26.3.2024 - 26.3.2026).

Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau 2 năm hoạt động, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách, thực hiện hơn 2.800 chuyến tàu an toàn, liên kết với 140 đơn vị du lịch tại Huế và Đà Nẵng.

Tàu du lịch di sản thay áo mới, ga Huế thành điểm du lịchDu khách ngoại quốc trải nghiệm chuyến tàu ngày khai trương. Ảnh: Q. An.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế chiếm khoảng 50-55% tổng lượng hành khách. Sản phẩm này cũng được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024”.

Giao diện mới gồm 12 toa tàu, mỗi toa 56 chỗ ngồi mềm, ghế xoay 180 độ, giúp hành khách thuận tiện ngắm cảnh. Toa VIP 32 chỗ thiết kế theo phong cách cung đình Huế, kết hợp không gian thưởng thức âm nhạc và ngắm đèo Hải Vân.

Toa cộng đồng được làm mới với họa tiết đặc trưng miền Trung như ngói âm dương Huế, phố cổ Hội An, đèn lồng, thể hiện qua nghệ thuật cẩn khảm.

Đại diện ngành đường sắt kỳ vọng việc nâng cấp đoàn tàu cùng với việc Ga Huế được công nhận là điểm du lịch sẽ góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch Huế - Đà Nẵng.

Nguồn laodong.vn


 Từ khóa: Huế Di sản UBND Miền trung Khai trương Công bố Phát triển du lịch Thu hút du khách Ngành đường sắt Tổng giám đốc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long