Tàu du lịch di sản thay áo mới, ga Huế thành điểm du lịch

Chuyến tàu đi qua những cung đường tuyệt đẹp. Ảnh: Q. An.

Ngày 26.3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp UBND TP Huế tổ chức ra mắt giao diện mới đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”, đồng thời công bố Ga Huế là điểm du lịch.

Sự kiện khai trương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Huế và 2 năm vận hành đoàn tàu (26.3.2024 - 26.3.2026).

Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau 2 năm hoạt động, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách, thực hiện hơn 2.800 chuyến tàu an toàn, liên kết với 140 đơn vị du lịch tại Huế và Đà Nẵng.

Du khách ngoại quốc trải nghiệm chuyến tàu ngày khai trương. Ảnh: Q. An.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế chiếm khoảng 50-55% tổng lượng hành khách. Sản phẩm này cũng được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024”.

Giao diện mới gồm 12 toa tàu, mỗi toa 56 chỗ ngồi mềm, ghế xoay 180 độ, giúp hành khách thuận tiện ngắm cảnh. Toa VIP 32 chỗ thiết kế theo phong cách cung đình Huế, kết hợp không gian thưởng thức âm nhạc và ngắm đèo Hải Vân.

Toa cộng đồng được làm mới với họa tiết đặc trưng miền Trung như ngói âm dương Huế, phố cổ Hội An, đèn lồng, thể hiện qua nghệ thuật cẩn khảm.

Đại diện ngành đường sắt kỳ vọng việc nâng cấp đoàn tàu cùng với việc Ga Huế được công nhận là điểm du lịch sẽ góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch Huế - Đà Nẵng.

Nguồn laodong.vn