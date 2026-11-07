Thêm đồng minh thân cận của Chủ tịch Infantino rời FIFA

Trưởng bộ phận pháp lý và tuân thủ Emilio Garcia Silvero rời FIFA sau hơn 8 năm, trở thành quan chức cấp cao thứ hai chia tay tổ chức này trong vài tháng, giữa lúc Chủ tịch Gianni Infantino đối mặt nhiều sức ép trước cuộc bầu cử năm 2027.

Thêm một cuộc chia tay nhạy cảm

FIFA ngày 6/11 xác nhận ông Emilio Garcia Silvero sẽ rời vị trí để bắt đầu một chương mới tại Madrid. Quyết định được công bố khi liên đoàn bóng đá thế giới đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch vào tháng 3/2027.

Theo thông báo của FIFA, ông Garcia Silvero muốn trở về Tây Ban Nha sau 15 năm làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực bóng đá quốc tế. Trên mạng xã hội, vị luật sư này viết rằng hơn 8 năm ở FIFA là “một giấc mơ” và đã đến lúc ông cùng gia đình về quê nhà.

Emilio García Silvero gia nhập FIFA từ năm 2018 và để lại không ít dấu ấn.

Garcia Silvero có mối quan hệ lâu năm với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông từng làm việc cùng Infantino tại UEFA, rồi theo chân nhà lãnh đạo này đến Zurich hai năm sau khi Infantino đắc cử năm 2016. Garcia Silvero dẫn dắt đội ngũ pháp lý ở Zurich và Miami, nơi bộ phận này chuyển trụ sở đến vào năm 2023.

Trong nhiệm kỳ của mình, Garcia Silvero để lại nhiều dấu ấn lớn: thành lập cơ quan thanh toán bù trừ quốc tế, ban hành quy định mới về người đại diện cầu thủ và áp dụng hệ thống chuyển nhượng quốc tế mới. Theo AP, ông cũng công bố nhiều hồ sơ vụ việc và phán quyết hơn, trong đó có danh sách các CLB bị cấm chuyển nhượng. Garcia Silvero hiện vẫn là thành viên ban quản lý Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne.

Thời điểm ra đi của Garcia Silvero khá nhạy cảm. Từ tháng 7, vị thế của Chủ tịch Infantino bị soi xét kỹ sau khi báo chí tiết lộ kế hoạch bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Theo New York Times, Garcia Silvero đã ủng hộ Infantino trong cuộc bỏ phiếu sát sao của ban lãnh đạo cấp cao để tiếp tục kế hoạch này. Dự án cuối cùng bị khai tử hồi tháng 8 sau khi ba liên đoàn châu lục phản đối và UEFA dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA.

Cũng trong tháng 8, Giám đốc điều hành Kevin Lamour rời FIFA, tuyên bố kế hoạch trên đã “lừa dối” bộ máy quản trị. Khác với Lamour, Garcia Silvero không đưa ra phát biểu nào về kế hoạch này, còn FIFA chỉ nêu lý do cá nhân. Ngoài ra, theo ESPN, HLV Arsene Wenger, Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, nhiều khả năng không gia hạn hợp đồng khi hết hạn.

Thêm áp lực cho Infantino

Hiện tại, vai trò lãnh đạo của Chủ tịch FIFA Infantino đang chịu rất nhiều sức ép. UEFA đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm loại Infantino trước hoặc tại cuộc bầu cử, đồng thời nêu lo ngại ông này can thiệp vào các vụ kỷ luật ảnh hưởng đến các trận đấu ở World Cup. Tháng trước, UEFA đã gửi cho Infantino 42 câu hỏi, trong đó yêu cầu xác nhận ông không can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, vào các thủ tục kỷ luật để tác động đến quyết định.

Tại World Cup 2026, tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ vẫn được thi đấu dù nhận thẻ đỏ ở trận trước. Trước giải, Cristiano Ronaldo cũng được FIFA áp dụng án phạt treo có thời gian thử thách thay vì phải nghỉ thi đấu ít nhất một trận vì chiếc thẻ đỏ ở vòng loại.

Tháng trước, thông tin FIFA biết thủ môn Lionel Mpasi của CHDC Congo không đủ điều kiện từ trước play-off vòng loại tháng 3 cũng bị đưa ra ánh sáng. FIFA không xử thua Congo ở những trận đấu có Mpasi góp mặt, khác với cách xử lý trong một số trường hợp tương tự trước đây. Điều này khiến Burkina Faso và Nigeria mất cơ hội giành vé đi tiếp.

Việc một cộng sự từng gắn bó với Infantino nhiều năm như Garcia Silvero (bên trái) rời FIFA đang tạo ra nhiều dư luận.

Những sự kiện gây tranh cãi như vậy đang gia tăng sức ép rất lớn đối với Infantino trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến tổ chức ngày 18/3/2027 tại Rabat (Morocco). Nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ đang hướng tới nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng lần này ông có thể phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh thực sự khi thành viên Hội đồng FIFA Kohzo Tashima đã bày tỏ ý định ra tranh cử.

Trong bối cảnh đó, việc một cộng sự từng gắn bó với Infantino từ thời UEFA rời FIFA càng làm dấy lên những đồn đoán hậu trường và có thể cả những hoài nghi về khả năng tái đắc cử của Chủ tịch FIFA.

https://tienphong.vn/them-dong-minh-than-can-cua-chu-tich-infantino-roi-fifa-post1892173.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong