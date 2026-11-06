Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đoàn thể thao Phú Thọ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh Phú Thọ tham dự đại hội.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.

Đoàn thể thao Phú Thọ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao&nbsp;toàn quốc lần thứ X năm 2026Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng và động viên đoàn thể thao tỉnh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12 tại TP.Hồ Chí Minh, quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Tham dự đại hội, đoàn thể thao tỉnh có 216 thành viên, gồm cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, thi đấu ở 17 môn thể thao. Trong đó, tập trung ở những môn thế mạnh như: Điền kinh, Xe đạp, Karate, Vật, Pencak Silat, Bắn cung, Wushu, Đá cầu, Kéo co và Đẩy gậy. Đoàn đặt mục tiêu giành ít nhất 6 Huy chương Vàng.

Đoàn thể thao Phú Thọ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao&nbsp;toàn quốc lần thứ X năm 2026Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Phú Thọ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VHTTDL đã giao nhiệm vụ, động viên các thành viên trong đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí, bản lĩnh và quyết tâm thi đấu; nêu cao tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Lãnh đạo sở cũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho đại hội.

Đoàn thể thao Phú Thọ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao&nbsp;toàn quốc lần thứ X năm 2026Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương kính cáo các Vua Hùng.

Đoàn thể thao Phú Thọ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao&nbsp;toàn quốc lần thứ X năm 2026Đoàn thể thao tỉnh dâng hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông".

Trước đó, đoàn đã tổ chức dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thể hiện lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, quyết tâm thi đấu trước khi bước vào tranh tài.

Đoàn thể thao Phú Thọ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao&nbsp;toàn quốc lần thứ X năm 2026Đoàn thể thao Phú Thọ sẵn sàng bước vào Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao, Đoàn thể thao tỉnh sẵn sàng bước vào Đại hội thể thao toàn quốc, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất, góp phần khẳng định vị thế thể thao tỉnh nhà.

Tạ Thanh


Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Đại hội Thể thao toàn quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Đoàn thể Huấn luyện viên tỉnh Phú Thọ Vận động viên Ban thường vụ tỉnh ủy
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

VCK Asian Cup 2027 chính thức lùi 1 năm

VCK Asian Cup 2027 chính thức lùi 1 năm
2026-11-03 15:30:00

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức dội một “gáo nước lạnh” vào kế hoạch của các đội tuyển quốc gia trên toàn châu lục khi thông báo quyết định tạm hoãn Vòng chung...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long