Thị trường vàng chiều 20/3: Giá vàng đảo chiều tăng sau nhịp giảm sâu

Nếu như phiên sáng 20/3, giá vàng SJC tiếp tục “lao dốc”, xuống thấp nhất từ đầu tháng 2/2026 thì tới cuối giờ chiều 20/3, giá vàng giao dịch từ 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày 19/3.

Giá SJC cao hơn giá vàng thế giới 25,75 triệu đồng/lượng

Dư âm giá vàng SJC và vàng nhẫn đã “lao dốc” trong ngày 19/3, “bốc hơi” tới 7,5 triệu đồng/lượng, đã khiến nhiều người xếp hàng tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ sáng sớm 20/3 lo lắng. Người dân mua vàng ngày càng đông, xếp hàng dài khiến có cửa hàng kinh doanh vàng phải ngừng nhận thêm khách. Người mua chủ yếu chọn tích lũy từng ít khi giá giảm.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn Doji, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ chiều 19/3. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 174,1 - 176,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở mua vào, tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (Doji) và vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 19/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.339 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 150,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 25,75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh, lùi sâu về vùng 4.660 USD/ounce

Diễn biến giá vàng giao ngay trên Kitco trong phiên 20/3 (giờ New York). Ảnh: Kitco

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 20/3 (giờ New York), khi áp lực bán gia tăng sau nhịp phục hồi trước đó.

Lúc 6h sáng 20/3 giờ New York (17h giờ Việt Nam), theo dữ liệu trên Kitco, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.663 USD/ounce, tăng nhẹ 14,3 USD, tương đương 0,31% so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở vùng thấp sau đợt điều chỉnh.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Trong phiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.633,5 - 4.736,5 USD/ounce, cho thấy thị trường biến động mạnh. Đồ thị giao dịch cho thấy kim loại quý giảm liên tục từ đầu phiên, có thời điểm rơi sâu về gần 4.660 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ nhưng chưa thể lấy lại các mốc cao hơn.

Diễn biến này phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và điều chỉnh vị thế sau giai đoạn biến động mạnh. Đồng thời, các yếu tố vĩ mô như biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đóng vai trò chi phối thị trường.

Theo Bloomberg, giá vàng đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong hơn 6 năm, khi kim loại quý mất khoảng 7% giá trị trong tuần này, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 3/2020. Đà suy yếu diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sớm cắt giảm lãi suất suy giảm.

Đồng USD mạnh lên cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã gây thêm áp lực lên vàng. Bên cạnh đó, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng tiếp tục gia tăng, với tổng lượng nắm giữ toàn cầu giảm hơn 60 tấn trong ba tuần gần đây, xóa bỏ toàn bộ mức tăng kể từ đầu năm.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng đang dao động quanh vùng 4.650 - 4.700 USD/ounce, với ngưỡng hỗ trợ gần nằm trong khoảng 4.610 - 4.650 USD/ounce. Nếu vùng này bị phá vỡ, áp lực giảm có thể gia tăng. Ngược lại, các vùng kháng cự quan trọng được xác định quanh 4.980 USD/ounce và 5.080 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, bao gồm chỉ số PMI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nhằm đánh giá triển vọng lãi suất. Dù chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính vẫn duy trì quan điểm tích cực về vàng trong dài hạn nếu các rủi ro toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Theo baotintuc.vn