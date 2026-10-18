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Thời tiết ngày 18/10: Bắc Bộ nắng, Nam Bộ mưa to vào chiều tối

Dự báo, ngày 18/10, Bắc Bộ có sương mù nhẹ sáng sớm, ngày nắng; trong khi Nam Bộ trời nhiều mây, mưa to vào chiều tối.

Thời tiết ngày 18/10: Bắc Bộ nắng, Nam Bộ mưa to vào chiều tối

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/10, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có nơi mưa to.

Ngoài ra, nhiều vùng biển phía nam có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Nhiệt độ cao nhất Mưa to Nam bộ Ngày nắng Sương mù Bắc bộ Mưa rào và dông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thủ đô Hà Nội Gió giật mạnh
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