Thường xuyên, quyết liệt, không có ngoại lệ trong xử lý xe quá khổ, quá tải

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống giao thông đường bộ. Trước tình hình đó, việc xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến xe quá khổ, quá tải đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được lực lượng chức năng triển khai với phương châm “thường xuyên, quyết liệt, không có ngoại lệ”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quá khổ, quá tải.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, phục vụ các công trình dân sinh, công nghiệp diễn ra sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, một bộ phận chủ phương tiện và lái xe vì lợi nhuận đã cố tình vi phạm các quy định về tải trọng và kích thước thành thùng xe. Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp như tổ chức ký cam kết, tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát tại các khu vực khai thác mỏ, tuyến đường trọng điểm, song tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn còn diễn biến phức tạp trên một số tuyến đường.

Đáng chú ý, các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Việc lập các nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để thông báo lịch trình tuần tra, vị trí chốt kiểm tra của lực lượng công an vẫn diễn ra. Không chỉ vậy, các tài xế còn lựa chọn những tuyến đường tắt, hoạt động vào khung giờ đêm hoặc khi thời tiết xấu nhằm tránh sự phát hiện. Chính vì có sự liên kết, thông tin kịp thời giữa các đối tượng nên khi phát hiện lực lượng chức năng, các phương tiện vi phạm gần như dừng hoạt động ngay lập tức, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Thời gian qua, tại những tuyến đường từng được người dân phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải, khi lực lượng chức năng xuất hiện, tình trạng vi phạm gần như “biến mất”. Điều này phản ánh rõ tính chất phức tạp, có tổ chức và sự đối phó có tính toán của các đối tượng vi phạm, đòi hỏi các biện pháp xử lý phải linh hoạt, đồng bộ và kiên quyết hơn nữa.

Xử lý xe quá khổ, quá tải đã, đang và tiếp tục được triển khai quyết liệt, không có ngoại lệ.

Trước yêu cầu đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. 100% doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe trên địa bàn đã được tuyên truyền, ký cam kết không cơi nới thành thùng, không chở hàng quá tải, quá khổ.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 2A và các tuyến tỉnh lộ 301, 302B, 310, 310B, 311, tuyến đường tránh 301... Các phương án tuần tra được tổ chức linh hoạt, khép kín địa bàn, kết hợp giữa công khai và hóa trang nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã phát hiện và lập biên bản xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm. Trong đó, có trên 400 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải; 12 trường hợp tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tước giấy chứng nhận kiểm định đối với 3 trường hợp, tước phù hiệu 20 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 44 trường hợp vi phạm.

Những con số này không chỉ phản ánh thực trạng vi phạm còn tồn tại mà còn thể hiện rõ quyết tâm xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng. Trong thời gian tới, để kiểm soát hiệu quả tình trạng xe quá khổ, quá tải, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuần tra, tăng cường ứng dụng công nghệ, đồng thời linh hoạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế. Việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ người dân, doanh nghiệp sẽ được chú trọng nhằm phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo triển khai rộng rãi các đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát giao thông để người dân dễ dàng phản ánh các hành vi vi phạm. Từ những thông tin này, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, từ xa.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh đã, đang và tiếp tục triển khai mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lê Minh