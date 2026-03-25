Tính năng quen thuộc nhưng ít người khai thác hết trên iPhone

Trước khi iPhone X ra đời, nút Home đã là một phần không thể thiếu trên các mẫu iPhone để người dùng dễ dàng quay lại màn hình chính.

Vào tháng 9.2013, Apple đã nâng cao trải nghiệm của người dùng với việc giới thiệu Touch ID được tích hợp trên nút Home của iPhone 5s nhằm cho phép người dùng mở khóa điện thoại chỉ bằng cách đặt ngón tay lên cảm biến sinh trắc học.

Nhưng kể từ iPhone X đến iPhone 17, tất cả mẫu iPhone trang bị Face ID để mở khóa sinh trắc học thay vì dựa vào Touch ID, đồng thời khiến nút Home không còn cần thiết nữa. Các mẫu iPhone này đều có một đường kẻ nằm ở phía dưới màn hình.

Đường kẻ nằm phía dưới màn hình iPhone có thể làm nhiều điều thú vị

Việc thiết kế đường kẻ này không phải là điều đơn giản. Năm 2017, khi Apple công bố iPhone X và tính năng Face ID, giám đốc thiết kế của Apple lúc bấy giờ là Jony Ive chia sẻ rằng nhóm của ông đã phải tái tạo lại cách người dùng tương tác với các phần quan trọng của iPhone. “Việc chú ý đến những gì đã xảy ra trong quá khứ thực sự giúp bạn có thêm niềm tin rằng mình sẽ tìm ra giải pháp”, Ive cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc bám víu vào những tính năng cũ, như jack cắm tai nghe hay nút Home, có thể dẫn đến thất bại. Ông nói: “Con đường bám víu vào những tính năng đã hiệu quả là con đường dẫn đến thất bại”.

Đường kẻ phía dưới màn hình iPhone “không phải để làm cảnh”

Không chỉ mang tính thẩm mỹ, đường kẻ phía dưới màn hình iPhone còn đóng vai trò quan trọng như một chỉ báo Home để người dùng thực hiện các tương tác với iPhone.

Nếu vuốt từ từ lên và nhấc ngón tay ở giữa màn hình, người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đang mở. Mặc dù việc đóng các ứng dụng này không giúp cải thiện thời lượng pin, đây là cách nhanh chóng để xem lại các ứng dụng đã sử dụng gần đây.

Một mẹo hữu ích khác là vuốt ngang theo đường kẻ ở dưới cùng của màn hình để chuyển đổi giữa các ứng dụng một cách nhanh chóng. Tính năng này đã có từ lâu nhưng vẫn chưa được nhiều người sử dụng. Hơn nữa, nếu đang sử dụng một ứng dụng và chạm hai lần vào đường kẻ này, iPhone sẽ mở giao diện người dùng cho phép hỏi Siri về nội dung liên quan đến màn hình đó.

Với những cải tiến liên tục, Apple không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng và có thể trong tương lai, giao diện người dùng sẽ được cải tiến hơn nữa để hiểu rõ hơn ngữ cảnh mà người dùng đang tương tác.

Theo thanhnien.vn