Toạ đàm Tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 99/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Sáng 25/3, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 99/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Lãnh đạo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có 140 đại biểu đại diện: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng; lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm tại một số sở, ngành của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ phát biểu tham luận.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm và chỉ ra những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều tham luận xoay quanh việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thực tiễn áp dụng tại các tổ chức tín dụng cũng như hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản... Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Chiều cùng ngày, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả áp dụng, thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Lãnh đạo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được phổ biến các quy định pháp luật liên quan, trao đổi những nội dung cần thống nhất trong quá trình áp dụng. Đồng thời cập nhật các điểm mới được sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch có áp dụng các biện pháp bảo đảm.

Huy Thắng