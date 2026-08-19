Tổng thống Trump phủ nhận đàm phán, tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố khẳng định Washington không tham gia và cũng chưa lên lịch cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran, đồng thời nhấn mạnh eo biển chiến lược Hormuz vẫn đang mở cửa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/8 (giờ địa phương), Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn “có hiệu lực toàn diện”, nhưng mọi hoạt động giao thông hàng hải khác đều được tự do đi lại. Đáng chú ý, ông cũng đăng tải một bản đồ mô tả tuyến đường thủy chiến lược này là lãnh thổ của Mỹ, với chú thích “lãnh thổ mới của Mỹ”. Đây là động thái lặp lại lời đe dọa của ông vào tuần trước về việc sẽ đưa ra tuyên bố này sau khi Iran “đầu hàng”.

Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”. Ảnh minh họa Getty Images

Những bình luận mới nhất cho thấy sự thay đổi thái độ nhanh chóng của người đứng đầu Nhà Trắng. Chỉ một ngày trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ đang có các cuộc đàm phán qua kênh ngoại giao ngầm với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – một thông tin đã bị Tehran nhanh chóng bác bỏ.

Phát ngôn mới nhất này dường như phản ánh sự thất vọng của ông Trump khi Iran và Oman – hai quốc gia có chung biên giới tại eo biển Hormuz – vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận về việc quản lý eo biển, bất chấp việc Tổng thống Mỹ yêu cầu Iran đầu hàng và đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này can thiệp vào vấn đề.

“Không có cuộc đàm phán hay trò chuyện nào đang diễn ra, hoặc được lên lịch, với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lệnh phong tỏa hải quân vẫn có hiệu lực toàn diện. Eo biển Hormuz đang mở cửa và hoạt động”, ông Trump viết.

Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố cứng rắn này, một quan chức Mỹ tiết lộ với đài Al Jazeera rằng các cuộc đàm phán “tích cực” với Iran thực tế vẫn đang diễn ra, nhưng ông Trump hiện đã “quyết định chờ đợi” và chỉ thị cho đội ngũ đàm phán tạm dừng cho đến khi Tehran “sẵn sàng thỏa thuận”. Quan chức này cũng khẳng định “không có sự mâu thuẫn” trong lập trường của chính quyền Mỹ.

Trái ngược với tuyên bố của ông Trump về việc eo biển Hormuz đã mở cửa, Iran tái khẳng định khu vực này sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Washington đáp ứng các điều khoản trong Biên bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký kết vào tháng 6 nhằm chấm dứt các hành động thù địch nổ ra từ tháng 3.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, phát biểu trước quốc hội rằng eo biển sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Mỹ thực hiện các điều kiện cốt lõi, bao gồm: Dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ, giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Tehran và chấm dứt các mối đe dọa và hoạt động quân sự trên mọi mặt trận.

Trong khi đó, các nhà trung gian hòa giải vẫn đang nỗ lực khôi phục đàm phán. Theo thông tin từ Qatar, các bên trung gian đang chờ đợi một thỏa thuận dự kiến giữa Iran và Oman trước khi thúc đẩy Washington và Tehran nối lại đối thoại.

Những lời lẽ gay gắt từ cả hai phía cho thấy tiến trình đàm phán hòa bình và việc khôi phục giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đã đi vào bế tắc, kéo theo nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực.

Vào tối 18/8, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã phát đi cảnh báo đe dọa tên lửa. Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đã “phát hiện hai tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran”. Cả hai quả đạn được báo cáo là đã rơi xuống biển. Trên nền tảng X, Bộ Quốc phòng UAE nhấn mạnh lực lượng đang trong tình trạng báo động cao và “hoàn toàn sẵn sàng” đối phó với mọi mối đe dọa.

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Syria đưa tin về 8 cuộc không kích nhắm vào căn cứ quân sự Abu al-Duhur ở vùng nông thôn phía đông Idlib, gây ra thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong. Mỹ và một số quốc gia đã cáo buộc Israel đứng sau các cuộc tấn công này.

Theo Báo CAND