Tổng thống Trump thông báo thời gian kết thúc chiến tranh với Iran

Tổng thống Trump đã có lời khẳng định rõ ràng nhất cho đến nay về ý định chấm dứt chiến tranh với Iran - cuộc chiến làm thay đổi trật tự Trung Đông và gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ rút quân sớm, “trong vòng 2 hoặc 3 tuần”. Trong ảnh, ông Trump phát biểu tại Hội nghị cấp cao của Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Miami, Florida ngày 27/3/2026. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Bloomberg, Tổng thống Donald Trump ngày 31/3 (theo giờ địa phương) cho biết Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran trong vòng hai đến ba tuần.

“Chúng tôi sẽ rút quân rất sớm”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, và nhấn mạnh thêm rằng việc rút quân có thể diễn ra “trong vòng hai tuần, có thể hai tuần, có thể ba tuần”.

Tuyên bố này là lời khẳng định rõ ràng nhất của ông Trump cho đến nay về ý định sớm chấm dứt cuộc chiến kéo dài một tháng đã làm thay đổi trật tự Trung Đông, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và thay đổi quỹ đạo nhiệm kỳ tổng thống của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Trump nói thêm rằng Tehran không cần phải đạt được thỏa thuận với Washington để chấm dứt xung đột.

“Iran không cần phải đạt được thỏa thuận, không” - ông nói khi được hỏi liệu ngoại giao thành công có phải là điều kiện tiên quyết để Mỹ chấm dứt xung đột hay không - “Không, họ không cần phải đạt được thỏa thuận với tôi”.

Thay vào đó, ông Trump tuyên bố, yêu cầu để chấm dứt chiến dịch là Iran phải “bị đưa trở lại thời kỳ đồ đá”, không có khả năng sớm sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Sau đó chúng tôi sẽ rút lui”, Tổng thống Mỹ lưu ý.

Cùng trong buổi họp báo ngày 31/3, Tổng thống Donald Trump cho biết, giá xăng sẽ nhanh chóng giảm xuống sau khi Mỹ hoàn thành chiến dịch ở Iran.

“Tất cả những gì tôi phải làm là rút khỏi Iran, và chúng ta sẽ làm điều đó rất sớm, và giá xăng sẽ giảm mạnh”, ông Trump nói khi được hỏi về kế hoạch giảm giá xăng của ông.

Giá xăng trung bình ở Mỹ đã đạt mức 4 USD một gallon, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến đợt tăng giá của thị trường chứng khoán cùng ngày, diễn ra sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin ông Trump nói với các nhân viên Nhà Trắng rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến tranh với Iran ngay cả khi Tehran không mở lại eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố giá cổ phiếu tăng vì hai lý do: “Chúng ta có một đất nước an toàn” và rằng đã có sự thay đổi chế độ ở Iran.

“Có một câu nói cũ – giá xăng tăng như tên lửa và giảm như lông vũ”, Tom Kloza, một nhà phân tích dầu mỏ độc lập và cố vấn cho công ty dầu khí lớn Gulf Oil, cho biết.

Iran sẵn sàng ngừng chiến nếu không bị tấn công nữa

Truyền thông nhà nước Iran ngày 31/3 đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói nước ông sẵn sàng ngừng chiến, với điều kiện là họ biết sẽ không bị tấn công lần nữa.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh ở bất kỳ giai đoạn nào, và chúng tôi có quyết tâm cần thiết để chấm dứt cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các đảm bảo cần thiết để ngăn chặn sự tái diễn của hành động gây hấn”, ông Pezeshkian nói, theo Press TV.

Press TV đưa tin về phát biểu của ông Pezeshkian trong một bài đăng về cuộc điện đàm giữa tổng thống Iran với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Các báo cáo về những bình luận tương tự đã khiến thị trường chứng khoán tăng cao vào khoảng giữa trưa 31/3 sau khi phục hồi trước đó nhờ những bình luận của các quan chức chính quyền Tổng thống Trump về việc chấm dứt chiến tranh.

Press TV đưa tin rằng ông Pezeshkian đã chỉ trích Liên minh châu Âu trong cuộc điện đàm vì không lên tiếng đủ mạnh mẽ về cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran.

“EU nên điều chỉnh các chính sách và lập trường của mình dựa trên luật pháp quốc tế và phù hợp với các quy tắc tương tác mang tính xây dựng và chuyên nghiệp với các bên khác”, Tổng thống Pezeshkian nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với Al Jazeera cùng ngày rằng Iran hiện không đàm phán với Mỹ, mặc dù Tehran đã nhận được thông điệp từ chính quyền Tổng thống Trump.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc