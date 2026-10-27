Triển khai hoàn thiện vị trí việc làm gắn với công tác cán bộ và cải cách chính sách tiền lương

Gắn vị trí việc làm với công tác cán bộ và cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 166/QĐ-BCĐ về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trong đó nêu một trong những nhiệm vụ trọng tâm là gắn vị trí việc làm với công tác cán bộ và cải cách chính sách tiền lương.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ ban hành kèm theo Phụ lục các nhiệm vụ trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Yêu cầu của Ban Chỉ đạo

a) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Ban Chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

c) Phát huy vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nội vụ) và các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

d) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo thời gian cụ thể quy định tại Mục II của Kế hoạch và Phụ lục kèm theo.

Nhiệm vụ trọng tâm trong rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai bảo đảm đầy đủ thống nhất Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị;

2. Rà soát vị trí việc làm và các yếu tố tác động, thay đổi công việc do chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa;

3. Xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031;

4. Triển khai xây dựng, hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm;

5. Gắn vị trí việc làm với công tác cán bộ và cải cách chính sách tiền lương và tiếp tục chuẩn hóa từ năm 2027./.

TOÀN VĂN: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ

Theo chinhphu.vn