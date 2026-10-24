Trường hợp nào được chuyển vị trí việc làm?

Ông Đường Hồng Phước (Lâm Đồng) tốt nghiệp cao đẳng thư viện năm 2009 và đã được biên chế trong ngành giáo dục đến nay 16 năm với vị trí việc làm là nhân viên thư viện.

Hiện ông Phước có bằng đại học sư phạm, chuyên ngành giáo dục tiểu học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho Giáo viên tiểu học hạng II, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ Anh văn trình độ B, chứng chỉ tin học trình độ A.

Do nhà trường thiếu giáo viên, trong khi ông có đầy đủ bằng cấp, chuyên môn đáp ứng được việc giảng dạy của giáo viên tiểu học nên nhà trường có phân công cho ông ra đứng lớp.

Ông có nguyện vọng chuyển ngạch sang giáo viên tiểu học để đúng với công việc giảng dạy ông đang được bố trí, nhà trường cũng đã có tờ trình đề xuất xin chủ trương chuyển đổi vị trí việc làm cho ông.

Ông Phước đề nghị được hướng dẫn cách thức, trình tự, thủ tục chuyển ngạch để thay đổi vị trí việc làm với trường hợp của ông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tại thời điểm ông hỏi, theo Điều 32 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH14: “Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó...”.

Trong trường hợp nhà trường có nhu cầu, nếu ông đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và có nguyện vọng chuyển sang vị trí việc làm giáo viên thì cần được cấp có thẩm quyền đồng ý, tổ chức thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đề nghị ông liên hệ, báo cáo với nhà trường nơi công tác để được xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Theo chinhphu.vn