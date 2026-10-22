Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về chính sách đối với cán bộ Đoàn ở cơ sở

Bộ Nội vụ đã có Công văn số 8347/BNV-CTTN&BĐG về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ ở cơ sở; đồng thời có chính sách chuyển tiếp phù hợp đối với cán bộ Đoàn hết tuổi theo quy định nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển tổ chức Đoàn ở cơ sở.

Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ.

Về cơ chế, chính sách tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ ở cơ sở:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025; Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, việc tạo nguồn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn nói chung, cán bộ Đoàn trẻ ở cơ sở nói riêng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Về nghiên cứu ban hành chính sách chuyển tiếp phù hợp đối với cán bộ Đoàn hết tuổi theo quy định nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển tổ chức Đoàn ở cơ sở:

Hiện nay, đã có các quy định liên quan đến việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn, trong đó có cán bộ Đoàn trẻ ở cơ sở. Cụ thể như: Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Bí thư về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 114/QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Quyết định số 1289-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 5/5/2026 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 65-HD/TWĐTN-TCKT ngày 6/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về sắp xếp tổ chức, cán bộ và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp xã.

Hằng năm hoặc theo giai đoạn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch thực hiện về công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; công tác bố trí, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng và chính sách sau khi thôi làm cán bộ Đoàn các cấp nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển tổ chức Đoàn ở cơ sở cho phù hợp với sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổng hợp những nội dung liên quan đến đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Đoàn trẻ ở cơ sở trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

P.V