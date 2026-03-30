Trở thành tỷ phú nhờ nghề trồng nấm mộc nhĩ

Với tinh thần ham học hỏi, tiếp thu kiến thức khoa học và chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường, ông Bùi Quang Đại (sinh năm 1967) ở khu 12 Đồng Trung, xã Tu Vũ xây dựng thành công mô hình sản xuất, kinh doanh nấm mộc nhĩ (nấm mèo) mang về lợi nhuận cao, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Ông Bùi Quang Đại ở khu 12 Đồng Trung, xã Tu Vũ thành công với mô hình sản xuất, kinh doanh nấm mộc nhĩ.

Xã Tu Vũ có 2 tiểu vùng khí hậu, trong đó vùng dọc sông Đà và tỉnh lộ 317 có khí hậu nóng ẩm, một số khu vùng cao lại mang đặc trưng lạnh quanh năm. Đây là môi trường lý tưởng để nuôi trồng nhiều chủng loại nấm khác nhau và có thể nuôi trồng quanh năm. Trên địa bàn hiện có 5 cơ sở sản xuất nấm mộc nhĩ, trong đó, cơ sở của ông Bùi Quang Đại tạo ra sản lượng lớn, đồng thời giải quyết việc làm cho gần 20 lao động địa phương.

Ông Đại tâm sự: Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, tôi từng có thời điểm loay hoay chưa tìm được hướng phát triển kinh tế, nguồn thu nhập chính trông vào nghề làm ruộng. Vào khoảng đầu những năm 2000, tôi cùng cậu em trai được chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm mộc nhĩ của Viện Di truyền Nông nghiệp. Thời gian sau đó, 2 anh em bước vào giai đoạn trồng thử nghiệm và đến năm 2005, tôi chính thức mở trại sản xuất riêng.

Ông Bùi Quang Đại, khu 12 Đồng Trung, xã Tu Vũ hướng dẫn nhân công thực hiện các quy trình trồng, chăm sóc mộc nhĩ.

Với các hộ chọn hướng phát triển kinh tế nông thôn bằng nghề nuôi trồng nấm, những năm đầu bắt tay vào thực hiện không dễ dàng, thậm chí gặp thất bại do các nguyên nhân: Kinh phí eo hẹp, thời tiết không thuận, các bệnh trên nấm... Bản thân ông Đại vào những năm 2001-2002 đã đầu tư hàng trăm triệu đồng nuôi trồng nấm Linh Chi, nhưng không thành công. Tuy nhiên, ông cho rằng mỗi lần thất bại là một lần rút ra bài học kinh nghiệm và nâng cao kiến thức.

Khoảng chục năm trở lại đây, ông Đại tập trung nuôi trồng nấm mộc nhĩ và chỉ dành một phần mặt bằng lán trại để trồng nấm sò. Nghề trồng mộc nhĩ yêu cầu quy trình kỹ thuật ngặt nghèo nhưng theo chia sẻ của ông Đại thì sau khi tháo gỡ những khó khăn gặp phải lúc ban đầu, việc sản xuất, kinh doanh về sau khá suôn sẻ.

Giống mộc nhĩ được ông Bùi Quang Đại trồng trên các giá thể sạch, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ông Đại xây dựng nhà xưởng chắc chắn để sản xuất nấm mộc nhĩ nhiều vụ, mở rộng quy mô nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Cơ sở có quy mô 100.000 bịch nấm/vụ/năm, năng suất mỗi giá thể bịch cho từ 0,08-0,1kg mộc nhĩ khô, bình quân mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng.

Đối với người trồng nấm mộc nhĩ, việc đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định rất quan trọng, mang tính quyết định sự phát triển ngành nghề. Nhiều năm nay, ông Đại ký hợp đồng với Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật (Viện Di truyền nông nghiệp) và đầu mối thu mua sản phẩm về thị trường Hà Nội.

Tháng 3 là lúc cơ sở triển khai vụ trồng nấm mộc nhĩ mới sau khi hoàn tất các công việc dọn dẹp và khử trùng trại trồng nấm, tháo dỡ lán trại và lấp đầy nhà xưởng bằng mùn cưa. Công đoạn tiếp theo tập trung vào việc tạo ẩm mùn cưa bằng nước sạch, ủ thành đống, che đậy bằng nilon để mùn cưa ngấm đủ nước và trương nở các tế bào gỗ cho đến khi đủ thời gian để tiến hành phối trộn nguyên liệu. Đến tháng 7 khi mùn chín, điều kiện thời tiết thuận lợi, ông tiến hành đóng bịch để cấy giống vào giá thể.

Giáp Tết nguyên đán là thời điểm cơ sở nuôi trồng của ông Đại có sản lượng cung cấp ra thị trường. Với kỹ thuật cùng bề dày kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, sản phẩm mộc nhĩ của trại nuôi luôn đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng (cánh nấm to, dày, giòn, màu đen bóng, mùi thơm đặc trưng và được làm khô tự nhiên bằng phương pháp sinh học).

Đầu mối tiêu thụ trực tiếp kiểm tra độ ẩm, nguồn nước cũng như kiểm định về kích cỡ, số lượng trước khi nhập lô hàng. Ông Đại cho biết: So với sản phẩm cùng loại trên thị trường, mộc nhĩ được thu mua tại cơ sở có giá cao gấp 1,5 đến 2 lần. Vụ Tết vừa qua, ông cung cấp cho đầu mối với giá 320.000 đồng/kg.

Trại sản xuất của ông Bùi Quang Đại chuyên cung cấp mặt hàng nấm mộc nhĩ loại 1 đảm bảo chất lượng cao, tiêu thụ ở các thị trường khó tính.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, ông còn nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ trồng nấm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, với vai trò là đảng viên, cựu chiến binh sinh sống tại nơi cư trú, ông luôn gương mẫu, đi đầu ủng hộ các cuộc vận động do MTTQ, các đoàn thể phát động, như: Quỹ Vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, thiên tai, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội... cùng các phong trào văn hóa, thể thao của xã và khu dân cư tổ chức.

Với việc xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh nấm mộc nhĩ hiệu quả, tạo sinh kế cho lao động nhàn rỗi, lao động ở khu vực nông thôn, ông Bùi Quang Đại vinh dự là điển hình tiên tiến được tặng bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Bùi Minh