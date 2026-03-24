Trung Quốc dự báo AI có thể thay thế diễn viên quần chúng

Làn sóng AI đang làm rung chuyển ngành phim Trung Quốc khi dự báo diễn viên phụ, quần chúng có thể bị thay thế, kéo theo lo ngại sâu rộng về tương lai nghề diễn.

Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những chấn động chưa từng có đối với ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình Trung Quốc, khi nhiều chuyên gia dự báo một kịch bản gây tranh cãi: diễn viên quần chúng và các vai phụ có thể dần bị thay thế hoàn toàn.

Tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Phim truyền hình Trung Quốc lần thứ hai vừa diễn ra vào tháng 3/2026 tại Thâm Quyến, các nhà sản xuất phim cho biết mô hình trả thù lao cao cho diễn viên sẽ có nhiều thay đổi khi AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng nhân lực thực. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng nhu cầu đối với diễn viên tầm trung sẽ suy giảm mạnh, trong khi diễn viên quần chúng và đóng thế có nguy cơ biến mất do khả năng thay thế của AI. Nhận định này nhanh chóng lan rộng, đưa các cụm từ như “AI thay thế diễn viên phụ” hay “phim truyền hình cắt giảm ngân sách” lên top tìm kiếm mạng xã hội Trung Quốc.

Những dự báo trên xuất hiện trong bối cảnh ngành phim ảnh Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sự trỗi dậy của phim cực ngắn đã làm lung lay thị phần của phim dài tập, trong khi công nghệ AI tiếp tục gia tăng áp lực cạnh tranh. Tỷ lệ khởi quay dự án mới, cả phim dài và ngắn, đều có dấu hiệu sụt giảm.

Một số nguồn tin trong ngành cho biết, nhiều dự án phim truyền hình dài tập đang gặp khó trong khâu phê duyệt, trong khi không ít công ty sản xuất phim ngắn đã tạm dừng triển khai dự án mới. Điều này khiến tâm lý lo ngại lan rộng trong cộng đồng làm phim.

Sự phát triển của AI – đặc biệt trong lĩnh vực AIGC (AI-Generated Content - nội dung do AI tạo ra) đang làm thay đổi sâu sắc quy trình sản xuất. AI có thể tạo diễn viên ảo, dựng cảnh, lồng tiếng, thậm chí viết kịch bản, từ đó rút ngắn chu kỳ sản xuất từ vài năm xuống chỉ còn vài tháng.

Phim "Trảm tiên đài - phiên bản AI" cũng gây chú ý vì kỹ thuật ngày càng cao.

Một ví dụ gây chú ý là phim ngắn AI Trảm tiên đài - phiên bản AI ra mắt cuối năm 2025, đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 6 ngày. Toàn bộ dự án gồm 81 tập được hoàn thành trong 30 ngày bởi đội ngũ 12 người.

Bộ phim làm bằng AI "Hoắc Khứ Bệnh" có lượt xem cao.

Trong khi đó, dự án Hoắc Khứ Bệnh từng gây tranh cãi khi bị đồn chỉ tốn 3.000 Nhân dân tệ để sản xuất 80 tập. Bộ phim dài 23 phút kể về câu chuyện của một vị tướng nổi tiếng đã chiến đấu chống lại người Hung Nô dưới thời vua Vũ nhà Hán. Từ những cảnh hành quân hùng tráng của hàng ngàn binh lính đến những biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt và ánh sáng của các nhân vật, bộ phim thể hiện trình độ hoàn thiện cao. Phim đã thu hút 500 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày sản xuất, làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu trí tuệ nhân tạo có thể lật đổ logic hiện tại của sản xuất phim và truyền hình hay không. Dù đạo diễn sau đó đính chính con số này chỉ là chi phí tính toán AI, nhưng thực tế vẫn cho thấy chi phí sản xuất đã giảm mạnh so với phương thức truyền thống.

Không chỉ dừng ở phim ngắn, AI còn bắt đầu chen chân vào điện ảnh. Bộ phim hoạt hình AIGC Đoàn viên lệnh ra mắt đầu năm 2026 được xem là bước thử nghiệm quan trọng, khi kết hợp giữa sáng tạo con người và công nghệ AI.

Trước làn sóng này, nhà sản xuất nổi tiếng Vu Chính tỏ ra thận trọng. Dù thừa nhận đang phát triển các dự án AI, ông cho rằng AI chỉ là xu hướng nhất thời và không thể thay thế hoàn toàn cảm xúc con người trong nghệ thuật.“Những diễn viên có thực lực, biên kịch có tài, đạo diễn có năng lực thì không cần lo lắng. Con người vẫn có thể vượt qua công nghệ,” ông nhấn mạnh, đồng thời ví sự phát triển của AI giống như quá trình chuyển đổi từ phim hoạt hình sang phim người thật trước đây.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Nhiều nghệ sĩ quốc tế đã lên tiếng phản đối việc sử dụng AI để tạo diễn viên ảo, cho rằng điều này xâm phạm quyền hình ảnh và làm suy giảm giá trị nghệ thuật. Một số hiệp hội diễn viên cũng cảnh báo về nguy cơ mất việc trên diện rộng.

Thực tế cho thấy, AI đang làm thay đổi cấu trúc lao động trong ngành phim. Các vị trí như sản xuất, điều phối trường quay vốn là “xương sống” của đoàn phim đang bị thu hẹp khi quy trình được tự động hóa.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng AI vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ. Giá trị cốt lõi của nghệ thuật bao gồm cảm xúc, trải nghiệm và chiều sâu con người... là điều khó có thể thay thế hoàn toàn. Câu hỏi đặt ra không còn là “AI có thay thế diễn viên hay không”, mà là “con người sẽ thích nghi ra sao trong kỷ nguyên AI”. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, ranh giới giữa thật và ảo ngày càng mờ nhạt, và chính điều đó sẽ quyết định tương lai của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

