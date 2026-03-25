Tuổi trẻ Yên Lạc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong dòng chảy phát triển của quê hương, tuổi trẻ Yên Lạc đang khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ năng động trong lao động, học tập, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) còn lan tỏa tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đoàn viên, thanh niên xã Yên Lạc tích cực hỗ trợ công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Thực tế cho thấy, phong trào thanh niên tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện có 41 cơ sở Đoàn với 1.492 đoàn viên, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 78%. Trong các chiến dịch tình nguyện, ĐVTN đã tổ chức 10 buổi vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; 15 hoạt động thăm hỏi, chỉnh trang nhà cửa cho gia đình chính sách; trao 80 suất quà trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Đồng thời, tuổi trẻ địa phương tích cực tham gia 4 đợt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 800 người có công và người cao tuổi; vận động trên 200 lượt đoàn viên tham gia hiến máu, thu được hơn 120 đơn vị máu. Những con số này phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm và sức lan tỏa của phong trào thanh niên tình nguyện.

Những năm qua, các hoạt động tình nguyện được tổ chức thường xuyên, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Hình ảnh ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm đã trở nên quen thuộc. Nhiều công trình thanh niên như xóa điểm tập kết rác thải, cải tạo cảnh quan được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống. Bên cạnh đó, ĐVTN còn tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng dịch vụ công, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Tuổi trẻ xã Yên Lạc ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chung tay xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như “Cổng trường an toàn giao thông”, đội hình thanh niên điều tiết giao thông giờ cao điểm. Công tác tuyên truyền văn hóa giao thông được triển khai linh hoạt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, nhất là giới trẻ.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hàng trăm suất quà được trao tận tay gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân được tổ chức thường xuyên, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, hiến máu tình nguyện, “Tiếp sức mùa thi” đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Yên Lạc đã tích cực tham gia và vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân địa phương hưởng ứng. Với tinh thần trẻ trung, năng động, các đoàn viên thanh niên đã tham gia chạy đồng hành, góp phần lan tỏa thông điệp rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Hoạt động không chỉ tạo khí thế sôi nổi, gắn kết đoàn viên thanh niên mà còn thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Lạc tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện truyền thống, tuổi trẻ xã Yên Lạc còn tích cực tham gia chuyển đổi số tại cơ sở. Đoàn Thanh niên xã đã chủ động triển khai các công trình ứng dụng công nghệ trong quảng bá di tích lịch sử trên địa bàn, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo người dân và du khách. Đồng thời, các đội hình thanh niên tình nguyện cũng trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số, từng bước nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đoàn thanh niên xã Yên Lạc cho biết: “Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Yên Lạc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các gia đình chính sách và tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua các phong trào, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngày càng được phát huy, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.”

Chị Nguyễn Cẩm Ly, Phó Bí thư Chi đoàn Vĩnh Đoài 2, xã Yên Lạc cũng chia sẻ: “Tham gia các hoạt động tình nguyện không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên đóng góp sức trẻ cho địa phương mà còn là cơ hội để mỗi người rèn luyện, trưởng thành hơn. Mỗi đoàn viên đều mong muốn được chung tay thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương Yên Lạc ngày càng phát triển.”

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, ĐVTN xã Yên Lạc đã phát huy vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền sáng tạo như “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát tờ rơi, hướng dẫn cử tri được triển khai hiệu quả. ĐVTN cũng tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận. Nhiều đoàn viên trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn, trật tự. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ cử tri tham gia, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các sự kiện chính trị quan trọng.

Đoàn viên, thanh niên xã Yên Lạc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân.

Với phương châm “Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, tuổi trẻ xã Yên Lạc đang hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã lan tỏa hình ảnh lớp trẻ năng động, trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn và phát triển bền vững.

Thu Thủy