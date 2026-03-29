Tuyển Hàn Quốc thua đậm Bờ Biển Ngà

Hàn Quốc ba lần đưa bóng dội cột và mắc nhiều sai lầm phòng ngự, trong trận giao hữu thua Bờ Biển Ngà 0-4 ở Milton Keynes.

Trận đấu chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt về hiệu quả tấn công. Hàn Quốc không hề lép vế về số cơ hội, thậm chí dứt điểm tới 12 lần, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ đạt 1,06. Ngược lại, Bờ Biển Ngà dứt điểm 13 lần, nhưng xG lên tới 3,22, phản ánh chất lượng các pha hãm thành vượt trội.

Hàn Quốc (áo đỏ) trong trận thua Bờ Biển Ngà trên sân MK, thành phố Milton Keynes, Vương quốc Anh ngày 28/3/2026. Ảnh: Yonhap

Trong khoảng 30 phút đầu, Hàn Quốc chơi chủ động. Ngay phút 12, Hwang Hee-chan sút vọt xà từ rìa cấm địa. Không lâu sau, Oh Hyeon-gyu đưa bóng dội cột từ góc hẹp. Đội bóng châu Á duy trì sức ép, nhưng sự thiếu chính xác ở những tình huống quyết định khiến họ phải trả giá.

Phút 35, Bờ Biển Ngà mở tỷ số. Từ pha lên bóng bên cánh, Martial Godo dùng sức mạnh và tốc độ vượt qua sự đeo bám của hậu vệ Cho Yu-min trước khi căng ngang. Bóng đi xuyên qua khe giữa hai trung vệ, tạo điều kiện để Evann Guessand băng vào đệm bóng vào lưới.

Bàn thua khiến hệ thống phòng ngự Hàn Quốc lộ rõ vấn đề. Các trung vệ phối hợp thiếu ăn ý, còn tuyến giữa không kịp bọc lót. Đến phút bù giờ hiệp một, Simon Adingra nhân đôi cách biệt với pha xử lý kỹ thuật trong cấm địa. Anh xoay người loại bỏ hậu vệ, rồi sút chéo góc hạ thủ môn Jo Hyeon-woo.

Trước khi hiệp một khép lại, Hàn Quốc còn một lần đưa bóng trúng khung gỗ, khi cú cứa lòng của Seol Young-woo dội cột xa. Sự khác biệt nằm ở chỗ Bờ Biển Ngà tận dụng gần như tối đa cơ hội, còn Hàn Quốc liên tục bỏ lỡ.

Các cầu thủ Bờ Biển Ngà mừng bàn thắng. Ảnh: Reuters

Đầu hiệp hai, HLV Hong Myung-bo tung Son Heung-min và Lee Kang-in vào sân nhằm xoay chuyển tình thế. Trong lần trở lại thi đấu tại Anh kể từ khi rời Tottenham hè 2025, Son nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Los Angeles FC không thể tạo khác biệt trước hàng thủ giàu thể lực và tổ chức tốt của đối thủ.

Sau khi Son vào sân không lâu, Hàn Quốc nhận bàn thua thứ ba. Từ quả phạt góc, Guessand dứt điểm buộc Jo Hyeon-woo phải cản phá, nhưng hàng thủ áo đỏ không kịp phá bóng. Godo nhanh chân đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61.

Bàn thua này gần như chấm dứt hy vọng của Hàn Quốc. Đội bóng Đông Á vẫn nỗ lực tấn công, nhưng tiếp tục thiếu may mắn. Lee Kang-in sút dội cột ở giữa hiệp hai, đánh dấu lần thứ ba bóng tìm đến khung gỗ Bờ Biển Ngà.

Trong khi đó, đại diện châu Phi chơi ung dung nhưng vẫn sắc bén. Những pha phản công của họ liên tục đặt hàng thủ Hàn Quốc vào trạng thái báo động. Ở những phút cuối, Amad Diallo vào sân từ ghế dự bị và nhanh chóng tạo dấu ấn. Tiền vệ Man Utd đột phá bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Wilfried Singo đặt lòng về góc xa, ấn định chiến thắng 4-0.

Hàn Quốc đứt chuỗi ba trận giữ sạch lưới, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề trước thềm World Cup. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn (51% so với 49%), đội bóng của HLV Hong Myung-bo gặp khó trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, đặc biệt khi dâng cao đội hình.

Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà cho thấy tín hiệu tích cực. Họ sử dụng sơ đồ 3-4-3 với bộ ba tấn công gồm Adingra, Guessand và Godo, những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, và vận hành trơn tru. Đại diện châu Phi còn sở hữu chiều sâu đội hình, khi các cầu thủ dự bị như Amad hay Singo đều tạo ảnh hưởng.

Chiến thắng này giúp Bờ Biển Ngà nối dài phong độ ổn định, với chỉ hai thất bại trong 13 trận gần nhất. Trong bối cảnh thể thức World Cup mở rộng cho phép đội đứng thứ ba bảng vẫn có cơ hội đi tiếp, họ hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, nơi có Đức, Ecuador và Curacao.

Trong khi đó, Hàn Quốc nhận thất bại đầu tiên kể từ thảm bại 0-5 trước Brazil tháng 10/2025. Kể từ đó, họ thắng Paraguay, Bolivia và Ghana. Nhưng trận thua Bờ Biển Ngà sẽ là lời cảnh tỉnh cho Son Heung-min và đồng đội. Tại World Cup 2026, Hàn Quốc ở bảng A cùng Mexico, Nam Phi và Đan Mạch hoặc CH Czech.

