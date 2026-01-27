Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

UAE tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định lập trường không cho phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ lãnh thổ nước này, trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông gia tăng.

UAE tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 26/1, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khẳng định sẽ không cho phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định cam kết của nước này trong việc “không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào nhằm vào Iran.”

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh, tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một “hạm đội” của nước này đang tiến về Vùng Vịnh và Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Iran sau làn sóng biểu tình ở nước này.

Theo Vietnam+


Theo Vietnam+

 Từ khóa: Khu vực Trung Đông Lãnh thổ Tấn công Uae Các tiểu vương quốc arab thống nhất Tổng thống mỹ donald trump Bộ ngoại giao Căng thẳng Iran tuyên bố Washington
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long