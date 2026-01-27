UAE tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định lập trường không cho phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ lãnh thổ nước này, trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông gia tăng.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 26/1, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khẳng định sẽ không cho phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định cam kết của nước này trong việc “không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào nhằm vào Iran.”

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh, tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một “hạm đội” của nước này đang tiến về Vùng Vịnh và Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Iran sau làn sóng biểu tình ở nước này.

Theo Vietnam+