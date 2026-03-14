UEFA tính xóa bỏ truyền thống 25 năm tại Champions League

UEFA Champions League có thể sớm chứng kiến một thay đổi lớn liên quan đến một trong những biểu tượng quen thuộc nhất của giải đấu, quả bóng thi đấu.

Trong suốt 25 năm qua, bóng thi đấu của Champions League được sản xuất bởi Adidas. Tuy nhiên, theo báo cáo từ The Athletic, mối quan hệ hợp tác này có thể sắp kết thúc. UEFA đang tìm cách tăng doanh thu từ hạng mục thiết bị mang tính biểu tượng này, và điều đó có thể dẫn tới một cuộc cạnh tranh giữa nhiều hãng thể thao lớn để giành quyền cung cấp bóng chính thức cho giải đấu.

Các đối thủ của Adidas như Nike và Puma được cho là nằm trong số những thương hiệu quan tâm đến việc đưa logo của mình lên quả bóng Champions League trong tương lai.

Bên cạnh đó, hợp đồng sản xuất bóng cho UEFA Europa League và UEFA Europa Conference League với hãng thể thao Decathlon cũng sắp hết hạn. Điều này có thể khiến nhiều thương hiệu khác tham gia cuộc đua nhằm xuất hiện trên các quả bóng thi đấu dưới ánh đèn sân cỏ châu Âu giữa tuần.

Theo The Athletic, sự thay đổi này có thể diễn ra sớm nhất từ mùa giải 2027/28. Thông qua các đối tác Relevent Football và UC3, tổ chức kết nối giữa UEFA và European Club Association, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu dự kiến sẽ mở gói đấu thầu cho quyền sản xuất bóng thi đấu của cả ba giải đấu cấp CLB châu lục.

Quá trình này sẽ cho phép các hãng thể thao gửi đề xuất để cạnh tranh cho quyền cung cấp thiết bị danh giá. UEFA cũng có thể gộp quyền sản xuất bóng của 3 giải đấu lại với nhau hoặc bán riêng từng gói nhằm tối đa hóa doanh thu. Dù vậy, Adidas được cho là sẽ nỗ lực bảo vệ vị thế của mình với tư cách nhà cung cấp bóng chính thức cho Champions League.

Trong khi đó, Puma đang cho thấy tham vọng lớn khi tìm cách giành quyền từ các đối thủ lớn hơn, giống như cách họ đã làm với Premier League gần đây. Trước đó, Nike đã sản xuất bóng cho giải Ngoại hạng Anh từ mùa 2000/01 nhưng vào năm 2023, Premier League xác nhận rằng Puma sẽ thay thế Nike bắt đầu từ mùa 2025/26.

Dù quả bóng mới của Puma tại Premier League gây ra nhiều tranh cãi, nó vẫn tạo ra rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Hiện tại, hãng thể thao này cũng đang cung cấp bóng thi đấu cho Serie A, Ligue 1 và giải Copa América.

