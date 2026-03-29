Ươm “hạt giống đỏ” cho Đảng

Chất lượng đảng viên phụ thuộc trước hết vào công tác tạo nguồn. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ cơ sở, tạo nguồn phát triển đảng viên từ sớm, từ xa. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường phát triển đảng viên đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đưa công tác phát triển đảng viên từng bước đi vào nền nếp.

Chủ động nguồn từ cơ sở

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ cơ sở vốn đã được các cấp ủy quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ngày 8/9/2025, khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về “Tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh”, công tác này càng được triển khai đồng bộ, bài bản và quyết liệt hơn. Trong đó, đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nhiều địa phương đã chủ động rà soát nguồn, giao nhiệm vụ cho quần chúng để rèn luyện trong thực tiễn, coi đây là khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Đoàn phường Thống Nhất triển khai công trình thanh niên, tạo môi trường rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại phường Thống Nhất, đồng chí Nguyễn Thị Mai Linh - Bí thư Đoàn phường cho biết, các phong trào thi đua thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo... được triển khai sôi nổi, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Qua đó, từ năm 2025 đến nay, Đoàn phường đã giới thiệu cho Đảng 28 quần chúng ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Trong quý I năm 2026, có 4 đồng chí đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây đều là những đoàn viên năng nổ, nhiệt huyết ở cơ sở. Với sự chủ động “ươm mầm” từ sớm, Đảng bộ phường Thống Nhất đã mở rộng nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên mới ngay từ nền tảng phong trào quần chúng.

Đảng viên Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi đoàn tổ 2, phường Thống Nhất chia sẻ: Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm để bản thân tiếp tục nỗ lực trong công việc, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương. Những đảng viên trưởng thành từ phong trào thường có ý thức rèn luyện, tinh thần trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ ngay từ khi được kết nạp.

Từ thực tế ở cơ sở có thể thấy, khi công tác tạo nguồn được thực hiện thường xuyên, gắn với phong trào và nhiệm vụ cụ thể, thì công tác phát triển đảng viên sẽ chủ động hơn, đồng thời bảo đảm chất lượng đảng viên ngay từ đầu vào.

Triển khai đồng bộ

Nếu như công tác tạo nguồn từ cơ sở là khâu đầu vào có ý nghĩa quyết định, thì sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở là yếu tố bảo đảm để công tác phát triển đảng viên được thực hiện đồng bộ, đúng định hướng và đạt chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở chỉ thị về tăng cường phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng địa phương, đơn vị, đồng thời đưa kết quả phát triển đảng viên trở thành một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức đảng hằng năm.

Đảng bộ tỉnh hiện có 152 đảng bộ trực thuộc, 2.371 tổ chức cơ sở đảng với hơn 264 nghìn đảng viên. Riêng trong quý I năm 2026, toàn tỉnh đã kết nạp 1.397 đảng viên mới. Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh phấn đấu kết nạp từ 7.864 đảng viên trở lên, tương đương tỷ lệ 3,03% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Mai làm việc với chi bộ xóm Đá Đỏ về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở cơ sở.

Tại xã Tân Mai, để thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đồng thời phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã kết nạp được 11 đảng viên, đạt 64% kế hoạch năm. Đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Các đảng viên mới đều là những quần chúng tích cực, được các tổ chức đoàn thể giới thiệu và trải qua quá trình theo dõi, bồi dưỡng chặt chẽ. Địa phương không chỉ quan tâm đến số lượng mà đặc biệt chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp, nhất là về bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tế triển khai ở các địa phương cho thấy, khi công tác phát triển đảng viên được giao chỉ tiêu cụ thể, có kế hoạch, có phân công trách nhiệm và có kiểm tra, giám sát thường xuyên, thì công tác này sẽ đi vào nền nếp và đạt kết quả rõ rệt. Quan trọng hơn, việc phát triển đảng viên không chỉ nhằm bảo đảm chỉ tiêu, mà còn nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng, đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Yến