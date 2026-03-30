Vân Bán trồng thêm 50.000 cây xanh trên đồi trọc

Ngày 29/3, UBND xã Vân Bán phối hợp với Công ty TNHH YIDA Việt Nam và Đoàn Thanh niên xã tổ chức Lễ phát động trồng cây, hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2026.

Tại lễ phát động, Công ty TNHH YIDA Việt Nam trao tặng xã 50.000 cây giống cùng 5 tấn phân bón, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy mạnh phong trào trồng cây và phát triển nông nghiệp bền vững.

Đại diện Công ty TNHH YIDA và lãnh đạo xã tham gia trồng cây tại khu Đền Thượng.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo xã, đại diện doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo người dân đã trực tiếp tham gia trồng cây keo, bạch đàn... tại khu Đền Thượng - khu vực đồi trọc của các hộ dân. Việc trồng cây sẽ góp phần phủ xanh đất trống, cải thiện môi sinh và cảnh quan.

Đông đảo nhân dân và đoàn viên thanh niên các khu dân cư tham gia trồng cây trên đồi trọc.

Việc trồng cây không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt mà còn góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, việc phát triển cây xanh còn tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

50.000 cây xanh như keo, bạch đàn... sẽ được trồng trên địa bàn xã, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc và cải tạo môi sinh trên địa bàn.

Chương trình trồng cây tại Vân Bán là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm với môi trường, hướng tới một Việt Nam xanh và bền vững.

Minh Tự


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng vì một Việt Nam xanh Đoàn viên thanh niên Sản xuất nông nghiệp Đoàn thanh niên xã Trồng cây Chương trình Biến đổi khí hậu Phát triển Cây xanh Ý nghĩa
