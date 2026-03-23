Vàng rớt 7 triệu đồng/lượng sau vài giờ: ‘Người khóc ròng, kẻ trắng tay ra về’

Chiều 23/3, thị trường kim loại quý chứng kiến cú rơi tự do lịch sử khi “bốc hơi” đến 7 triệu đồng/lượng sau vài tiếng đồng hồ. Giá vàng thế giới lao dốc không phanh cũng đã kéo theo đà bán tháo trong nước.

Đứng trước biến động dữ dội, nhiều người mua ở vùng giá đỉnh khóc ròng vì lỗ nặng, trong khi hàng loạt nhà đầu tư chực chờ bắt đáy lại ngậm ngùi ra về khi các cửa hàng đồng loạt thông báo hết vàng.

Vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong gần 40 năm. Ảnh minh họa

Vàng thế giới bốc hơi hơn 300 USD/ounce

Bước sang phiên giao dịch chiều 23/3, thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế tiếp tục biến động mạnh, vượt ngoài dự báo của nhiều chuyên gia. Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút, hầu hết bảng giá đều giảm sâu.

Cụ thể, giá vàng thế giới trong phiên rạng sáng 23/3 (giờ New York), tương ứng chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, tiếp tục lao dốc, nối dài chuỗi điều chỉnh sau khi ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong gần 40 năm.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 3 giờ 5 phút (giờ New York), giá vàng giao ngay ở mức 4.188,70 USD/ounce (mua vào) và 4.190,70 USD/ounce (bán ra), giảm 301,50 USD, tương đương 6,71%. Mức giảm này phản ánh áp lực bán đang chi phối thị trường.

Trong phiên, giá vàng dao động với biên độ lớn, từ khoảng 4.164,30 USD/ounce đến 4.535,70 USD/ounce - chênh lệch hơn 370 USD. Biên độ hiếm thấy này cho thấy sự giằng co mạnh giữa bên mua và bán, đồng thời phản ánh tâm lý thị trường bất ổn.

Giá vàng giao dịch rạng sáng ngày 23/3 tại sàn giao dịch New York. Ảnh chụp màn hình từ Kitco

Các nhịp giảm sâu xen kẽ phục hồi ngắn, cùng khối lượng giao dịch gia tăng trong các pha giảm, cho thấy hoạt động cắt lỗ và tái cơ cấu danh mục diễn ra trên diện rộng.

Xu hướng giảm kéo dài nhiều phiên gần đây, khi giá vàng liên tục thiết lập đáy thấp hơn. Trước đó, kim loại quý từng tăng lên vùng 5.200 USD/ounce ngày 13/3 và chạm đỉnh 5.595,51 USD/ounce, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều, có lúc lùi về quanh 4.100 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định, đà giảm sâu của vàng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông kéo dài sang tuần thứ tư, nhưng không còn đủ sức hỗ trợ vai trò trú ẩn an toàn như trước.

Thay vào đó, các yếu tố tài chính vĩ mô đang chi phối thị trường, gồm lợi suất thực tăng, đồng USD mạnh lên và hoạt động điều chỉnh vị thế của nhà đầu tư.

Theo The Wall Street Journal, giá vàng giao ngay từng giảm khoảng 2% xuống 4.400,44 USD/ounce và chạm đáy trong phiên tại 4.320,08 USD/ounce - mức thấp nhất từ đầu tháng 1. Việc xuyên thủng ngưỡng 4.400 USD/ounce khiến đường trung bình động 200 ngày quanh 4.154 USD/ounce trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trong ngắn hạn.

Vàng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Meyrin, gần Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Một số ý kiến cho rằng, áp lực bán còn liên quan đến nhu cầu thanh khoản gia tăng trên thị trường toàn cầu, khi xung đột địa chính trị kéo dài buộc một số nền kinh tế cân nhắc huy động vốn, trong đó có việc bán vàng.

Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, việc vàng không tăng giá dù căng thẳng địa chính trị leo thang cho thấy các yếu tố tài chính đang lấn át vai trò trú ẩn truyền thống. Theo ông, lãi suất thực cao, đồng USD mạnh và quá trình tái cơ cấu danh mục là những lực cản chính.

Dù vậy, một số chuyên gia nhận định đợt điều chỉnh sâu có thể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn. Bà Priyanka Sachdeva - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho rằng, đây có thể là thời điểm phù hợp để giải ngân từng phần khi giá đã giảm đáng kể so với các đỉnh gần đây.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng được dự báo tiếp tục biến động mạnh, với tâm lý thận trọng chiếm ưu thế, khi các yếu tố vĩ mô vẫn đóng vai trò quyết định xu hướng.

Người khóc ròng, kẻ tiếc nuối vì “cháy” vàng

Tác động từ thế giới lập tức kéo giá vàng trong nước lao dốc không phanh. Theo niêm yết mới nhất lúc 14 giờ 30 phút, vàng miếng SJC đã lùi sâu về mức 159.000.000 đồng/lượng (mua vào) và 162.000.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên sáng, mỗi lượng vàng miếng SJC đã “bốc hơi” đúng 7.000.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Tại các hệ thống khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu hay PNJ, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh giảm khẩn cấp từ 6.000.000 - 6.600.000 đồng/lượng, giao dịch quanh ngưỡng 161.900.000 - 165.100.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99 hạ xuống mốc 157.200.000 - 160.200.000 đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá bạc miếng Phú Quý cũng rớt thảm, chỉ còn 2.309.000 - 2.380.000 đồng/lượng.

Biến động quá mạnh và nhanh của giá vàng chỉ trong một buổi sáng đã giáng đòn tâm lý nặng nề lên giới đầu tư. Rất nhiều người vừa quyết định “xuống tiền” mua vàng vào hôm qua hoặc đầu giờ sáng nay với kỳ vọng giá sẽ đi lên, nay đã phải “khóc ròng”.

Nếu tính cả mức chênh lệch mua - bán lên tới 3.000.000 đồng/lượng mà các doanh nghiệp vàng đang áp dụng, những người lỡ mua ở vùng giá đỉnh 169.000.000 đồng/lượng buổi sáng, đến chiều nay đem bán đã phải gánh khoản lỗ lên tới 10.000.000 đồng cho mỗi lượng vàng.

Giá vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC. Ảnh chụp lúc 14 giờ 50 phút

Trái ngược với những người đang chịu cảnh thua lỗ, đợt giảm giá sâu này lại kích hoạt lòng tham của những nhà đầu tư đang cầm tiền mặt. Bất chấp rủi ro rớt giá thêm, nhiều người đã nhanh chóng đổ xô đến các cơ sở kinh doanh vàng bạc với mong muốn “ôm” vàng bắt đáy.

Tuy nhiên, kỳ vọng này nhanh chóng bị dập tắt. Theo ghi nhận, hầu hết các điểm bán vàng lớn đều đưa ra thông báo tạm hết vàng miếng lẫn vàng nhẫn hoặc lỗi hệ thống không thể giao dịch. Các nhân viên cho biết cửa hàng không còn nguồn cung để bán ra.

Dù vậy, dưới góc nhìn của giới chuyên môn, việc các cửa hàng đồng loạt báo “hết vàng” thực chất là động thái phòng vệ. Khi giá thế giới lao dốc quá nhanh, việc bán vàng ra lúc này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải chịu lỗ nặng so với giá vốn đã nhập trước đó. Động thái “đóng băng” giao dịch, ngừng bán ra là cách các đơn vị kinh doanh bảo vệ dòng vốn trong bối cảnh thị trường đang mất kiểm soát.

Theo baotintuc.vn