Vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tăng so với cùng kỳ

Trong quý I/2026, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê của Công an tỉnh, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 56.600 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 130 tỷ đồng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 12.600 phương tiện các loại; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 920 trường hợp; đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe gần 6.500 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ áp đảo với trên 55.500 trường hợp, tương đương khoảng 98% tổng số vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt trong lĩnh vực này lên tới 128 tỷ đồng, tăng gần 19.500 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Số phương tiện bị tạm giữ cũng ở mức cao, khoảng 12.600 phương tiện.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn (gần 9.500 trường hợp); chạy quá tốc độ quy định; chở hàng quá khổ, quá tải; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm quy định về tránh, vượt; dừng, đỗ sai quy định; chở quá số người; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông hoặc người điều khiển giao thông. Bên cạnh đó, vẫn còn phổ biến các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Lệ Oanh