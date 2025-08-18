Dấu ấn công an chính quy sau sáp nhập

18/08/2025 10:20 GMT+7

baophutho.vn Từ 1/7, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, lực lượng Công an cấp xã, phường đã khẩn trương triển khai các mặt công tác, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn góp phần vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Không chỉ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an cấp xã đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về ANTT tại cơ sở.