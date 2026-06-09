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Sẵn sàng tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

09/06/2026 19:22 GMT+7

baophutho.vn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-12/6/2026. Đây là năm đầu tiên tất cả các thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và cũng là kỳ thi tốt nghiệp quy mô lớn đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất. Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo cùng với các sở, ngành liên quan tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

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