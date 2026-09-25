Trung thu: Nối dài truyền thống - Lan tỏa yêu thương

25/09/2026 13:51 GMT+7

baophutho.vn Hôm nay là ngày 15/8 Âm lịch, cũng là Tết Trung thu, ngày lễ truyền thống được mọi người, nhất là trẻ em mong đợi. Không chỉ mang đến một mùa trăng của tuổi thơ, Trung thu còn là dịp những giá trị văn hóa được trao truyền qua mỗi thế hệ. Trung thu năm nay, cùng với các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, sự chung tay của gia đình, nhà trường, địa phương và cộng đồng đang góp phần tạo nên một mùa trăng ấm áp, ý nghĩa cho trẻ em.