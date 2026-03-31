Xã Đào Xá sơ kết nhiệm vụ quý I, tổng kết công tác bầu cử

Ngày 31/3, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đào Xá tổ chức Hội nghị lần thứ 5, sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý 1 năm 2026, xã Đào Xá đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Sản xuất vụ chiêm xuân đảm bảo kế hoạch. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức các lễ hội truyền thống đình Đào Xá, Đền Quốc tế... được tổ chức trang trọng, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đặc biệt, xã đã tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%; bầu đủ số lượng đại biểu ở cả 3 cấp. Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã được tổ chức kịp thời, đúng quy định; công tác nhân sự chuẩn bị chu đáo, bầu đủ các chức danh lãnh đạo chính quyền với sự thống nhất cao.

Cũng tại Hội nghị BCH lần thứ 5, xã Đào Xá đã thông qua Quy định của Ban chấp hành về phân cấp, quản lý cán bộ; đồng thời tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Theo đó, xã Đào Xá có 2 tập thể và 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 6 tập thể và 26 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Lãnh đạo xã Đào Xá tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị trong quý II, xã Đào Xá tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản; nâng cao chất lượng giáo dục; phát huy bản sắc văn hóa nông thôn mới; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Gia Thái - Tạ Thanh