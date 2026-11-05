Xã Thượng Long trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Chiều 5/11, Đảng ủy xã Thượng Long tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 8 đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trong dịp này, Đảng bộ xã Thượng Long có 8 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Trong đó, đồng chí Hoàng Công Tự, đảng viên Chi bộ thôn Dân Chủ, được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Triệu Đức Vượng, cùng sinh hoạt tại chi bộ, được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Trong quá trình công tác, cống hiến, các đồng chí đã từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Hoàng Công Tự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình các đảng viên, mà còn là niềm tự hào của chi bộ, Đảng bộ xã Thượng Long và Đảng bộ tỉnh.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của các đảng viên, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, các đảng viên sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình để xây dựng Đảng bộ xã Thượng Long và Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh; tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thượng Long trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Thượng Long và mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, cần quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên lão thành, đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đóng góp tâm huyết xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ xã Thượng Long tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển và kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Đặc biệt, cần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, trách nhiệm với Nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Thượng Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần xây dựng xã Thượng Long ngày càng phát triển.

Đức Anh