Hơn 80 cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Ngày 5/11, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2026 cho hơn 80 cán bộ, đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Tham gia tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên; nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, xử lý văn bản trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng; quản lý tài chính và thu nộp đảng phí trên môi trường mạng; tổng quan về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn, đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tăng cường khả năng vận dụng các quy định, hướng dẫn của Đảng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng, tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Đồng chí đề nghị công tác bồi dưỡng, tập huấn phải bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, cập nhật những nội dung mới, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, cần chú trọng hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống thực tế phát sinh từ cơ sở, giải đáp những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với học viên, đồng chí yêu cầu nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, tiếp thu đầy đủ và nắm chắc nội dung các chuyên đề; chủ động liên hệ thực tiễn để vận dụng phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị, góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ.

Thu Kiên - Trung Kiên