Xã Vạn Xuân: Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Chiều 25/8, đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Vạn Xuân về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ.

Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vạn Xuân tiếp tục chú trọng việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân.

Thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua các kỳ họp HĐND, UBND, hệ thống truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND, nhà văn hóa thôn, các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri và các kênh thông tin số.

Từ 1/7/2025 đến nay, xã đã tổ chức 32 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Trong đó có 1 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; 1 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên; 14 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; 16 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân về bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn.

Các cuộc đối thoại tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, môi trường, an sinh xã hội, thủ tục hành chính và hoạt động của cộng đồng dân cư.

Những nội dung thuộc thẩm quyền được chính quyền chỉ đạo giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp trên và thông tin lại cho Nhân dân. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo và củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh cũng được xã Vạn Xuân quan tâm. Từ ngày 1/7/2025 đến 1/7/2026, xã tiếp nhận và giải quyết 104 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và chế độ, chính sách.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND xã đã thường xuyên tiếp công dân, dự các hội nghị tại thôn, đối thoại trực tiếp và kiểm tra thực tế địa bàn để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND xã đã tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện dân chủ được gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thị Hồng đề nghị xã Vạn Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là quyền và trách nhiệm của người dân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với đó, cần tăng cường các hình thức đối thoại trực tiếp, trực tuyến, lắng nghe ý kiến Nhân dân; kịp thời xem xét, giải quyết, tạo sự tương tác và phản hồi hai chiều giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu các hình thức thực hiện dân chủ trên nền tảng số, khai thác dữ liệu số và tương tác trực tuyến; đối với những mô hình, cách làm hiệu quả cần đánh giá, hoàn thiện để nhân rộng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng đề nghị bảo đảm các điều kiện để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt quyền và trách nhiệm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận; tăng cường vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần kịp thời tổng hợp phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và giám sát quá trình giải quyết.

Thúy Hường