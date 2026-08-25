Xã Thái Hòa kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Ngày 25/8, Đảng ủy xã Thái Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, khẳng định giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, củng cố tinh thần đoàn kết, tạo thêm động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thái Hòa trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Thái Hòa đã trao Huy hiệu Đảng tặng 95 đảng viên. Trong đó, có 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 63 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quyết định chuyển giao công tác dân vận cho Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa.

Sau buổi lễ kỷ niệm, Đảng ủy xã Thái Hòa tổ chức hội nghị chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Ủy ban MTTQ xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo công tác dân vận đáp ứng yêu cầu mới. Đồng chí đề nghị xã cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo việc chuyển giao công tác dân vận được thực hiện liên tục, không để khoảng trống, không làm gián đoạn nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động Nhân dân, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn