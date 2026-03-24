Xác định đội đầu tiên chính thức giành vé dự Champions League mùa 2026/27

Dù mùa giải 2025/26 chưa kết thúc, một ông lớn tại Tây Ban Nha đã chính thức sớm giành vé tham dự đấu trường UEFA Champions League mùa giải 2026/27.

Barcelona bước vào quãng nghỉ quốc tế với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Rayo Vallecano trong trận đấu thuộc vòng 29 La Liga, nhờ pha lập công duy nhất của Ronald Araujo.

Kết quả này giúp đội bóng xứ Catalan tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng La Liga với 73 điểm, tạo khoảng cách bốn điểm so với đại kình địch Real Madrid, đội vừa giành chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid trong trận derby. Ở các trận đấu khác, Villarreal củng cố vị trí thứ ba bằng thắng lợi 3-1 trước Real Sociedad, trong khi Real Betis bất ngờ để thua 1-2 trước Athletic Bilbao.

Với cục diện hiện tại, Barcelona đã chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4. Khi mùa giải chỉ còn chín vòng đấu, tương đương 27 điểm tối đa, khoảng cách 29 điểm giữa họ và Betis, đội xếp thứ năm, là đủ để đảm bảo một vị trí trong nhóm dự Champions League.

Barcelona đã chính thức giành vé tham dự UEFA Champions League mùa 2026/27 do đã chắc suất trong top 4 La Liga.

Điều đó đồng nghĩa với việc Barcelona chính thức giành vé tham dự UEFA Champions League mùa giải 2026/27. Đây sẽ là lần thứ 37 Blaugrana góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp độ CLB, đồng thời là lần thứ 23 liên tiếp, chuỗi thành tích kéo dài từ mùa giải 2004/05 đến nay.

Không chỉ duy trì phong độ ở đấu trường quốc nội, Barcelona dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick cũng đang tiến sâu tại Champions League mùa này. Họ đã giành vé vào tứ kết sau khi vượt qua Newcastle với tổng tỷ số 7-2, sau khi hòa 1-1 ở lượt đi trên sân khách.

Ở vòng đấu tiếp theo, đội chủ sân Camp Nou sẽ chạm trán Atletico Madrid. Nếu tiếp tục đi tiếp, đối thủ của họ tại bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Arsenal và Sporting CP.

Barcelona là một trong những CLB giàu thành tích nhất lịch sử UEFA Champions League, với 5 lần vô địch vào các năm 1992, 2006, 2009, 2011 và 2015. Đội bóng xứ Catalan nổi bật với giai đoạn hoàng kim dưới thời Pep Guardiola, khi giành cú đúp danh hiệu châu Âu (2009 và 2011) với trình diễn lối chơi tiki-taka đỉnh cao. Barcelona cũng là một trong số ít đội bóng có chuỗi tham dự Champions League liên tiếp kéo dài hơn hai thập kỷ.

Nguồn thethao247