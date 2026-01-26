Xây dựng hệ sinh thái du lịch - Khác biệt để bứt phá

Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Phát triển bền vững là “kim chỉ nam” để du lịch Phú Thọ bứt phá trong giai đoạn mới. Bằng việc định vị rõ nét các dòng sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh quảng bá dựa trên nền tảng số, vùng đất cội nguồn đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực, đủ sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Du lịch văn hóa tâm linh gắn với Đền Hùng, di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là thương hiệu nhận diện của Phú Thọ trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến, việc xác định được giá trị cốt lõi là yếu tố sống còn. Có thể thấy, việc mở rộng không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đã tạo ra một “hệ sinh thái” tài nguyên đa dạng, hiếm nơi nào có được. Đó là sự kết hợp giữa địa hình Trung du, miền núi với vùng văn hóa tâm linh cội nguồn dân tộc.

Do đó, Phú Thọ xác định 4 dòng sản phẩm chiến lược sẽ là “mũi nhọn” cạnh tranh. Đầu tiên và quan trọng nhất là du lịch văn hóa tâm linh gắn với Đền Hùng, di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và nghệ thuật Hát Xoan. Đây được coi là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối, là thương hiệu nhận diện của Phú Thọ trong lòng du khách trong và ngoài nước. Tiếp theo là dòng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy, Kim Bôi - nơi sở hữu hàm lượng khoáng quý hiếm, rất tốt cho sức khỏe, phù hợp với xu hướng du lịch Wellness (sức khỏe toàn diện) đang lên ngôi toàn cầu.

Bên cạnh đó, du lịch văn hóa cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp tại các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số đang tạo nên sức hút mới mẻ. Phân khúc chất lượng cao gồm du lịch Golf và MICE (du lịch hội thảo) với hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế cũng sẽ là chìa khóa để thu hút dòng khách chi tiêu cao, khách quốc tế và các chuyên gia.

Để chuyển hóa tiềm năng thành con số tăng trưởng cụ thể, định hướng của ngành du lịch trong thời gian tới không chỉ dừng lại ở việc khai thác những gì sẵn có mà phải tạo ra những sản phẩm dẫn dắt, mang tính đột phá. Một trong những dự án trọng tâm được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch Đất Tổ chính là các show diễn thực cảnh tại Đền Hùng. Đây không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là cách bảo tồn di sản sống động, tạo chiều sâu cho trải nghiệm của du khách.

Hát Xoan Phú Thọ có sức hút đặc biệt với khách quốc tế.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu hình thành các hành lang du lịch xanh liên vùng, tạo thành một mạng lưới kết nối chặt chẽ như: Tam Đảo - Kim Bôi - Mai Châu hay trục Vườn quốc gia Xuân Sơn - Thanh Thủy - hồ Hòa Bình. Việc liên kết này giúp khắc phục nhược điểm manh mún của các điểm du lịch nhỏ lẻ, đồng thời tạo ra những tour du lịch đa trải nghiệm, từ leo núi, tắm khoáng đến tìm hiểu văn hóa bản địa.

Đặc biệt, mô hình “kinh tế ban đêm” và các sản phẩm du lịch hiện đại đang được chú trọng đầu tư tại các đô thị trọng điểm như Việt Trì, Thanh Thủy. Các không gian chợ đêm, phố đi bộ, cùng với tour đêm Đền Hùng được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán “du khách đến rồi đi ngay”. Thay vì chỉ bán sản phẩm lưu niệm, Phú Thọ đang chuyển hướng sang “bán trải nghiệm sống” - nơi du khách được thực sự hòa mình vào không gian sáng tạo, nghệ thuật ven sông Lô, sông Hồng và tham gia các hoạt động du lịch chữa lành, du lịch giáo dục học đường.

Một sản phẩm tốt nếu không được quảng bá đúng cách sẽ khó lòng vươn xa. Nhận thức rõ điều này, ngành du lịch Phú Thọ đang triển khai chiến lược truyền thông đa kênh, lấy công nghệ số làm đòn bẩy. Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Phú Thọ đồng bộ và chuyên nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để tạo sự nhất quán trên mọi phương diện truyền thông.

Được thiên nhiên ưu đãi nguồn khoáng nóng có lợi cho sức khỏe, Thanh Thủy đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Trong kỷ nguyên số, Phú Thọ không đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. Hệ thống thông tin du lịch thông minh bao gồm bản đồ số, website đa ngôn ngữ và các ứng dụng di động cung cấp đầy đủ dữ liệu về điểm đến, lễ hội và dịch vụ cho du khách chỉ bằng một cú chạm. Đặc biệt, việc hợp tác với các KOL/KOC (những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) đang được đẩy mạnh để đưa hình ảnh Đất Tổ đến gần hơn với giới trẻ và thị trường quốc tế một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Công tác ngoại giao văn hóa thông qua di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và nghệ thuật Hát Xoan cũng được củng cố. Tỉnh định hướng đưa Phú Thọ trở thành “trung tâm sự kiện” của quốc gia và quốc tế thông qua đăng cai các giải thi đấu thể thao lớn như bóng đá, bóng chuyền, các giải golf chuyên nghiệp. Những sự kiện này không chỉ mang lại nguồn khách lớn tại chỗ mà còn là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Nhằm tăng kết nối, Phú Thọ đang đẩy mạnh chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh - thị trường gửi khách lớn nhất cả nước. Việc bắt tay với các tập đoàn lữ hành lớn trong và ngoài nước sẽ giúp hình thành các tuyến du lịch xuyên quốc gia, đưa khách từ các thị trường trọng điểm như châu Á, châu Âu, châu Mỹ về với miền Đất Tổ.

Mục tiêu năm 2026, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào ngân sách tỉnh. Với tinh thần “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt”, Phú Thọ đang nỗ lực xây dựng các khu, điểm du lịch xanh, thân thiện với môi trường, hướng tới tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN để thu hút dòng khách du lịch bền vững.

Có thể khẳng định, với những định hướng rõ ràng và quyết tâm, du lịch Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để bứt phá. Không chỉ là điểm đến tâm linh, Đất Tổ hôm nay đang chuyển mình để trở thành một trung tâm du lịch hiện đại, thông minh và giàu bản sắc, xứng đáng với vị thế cội nguồn của dân tộc.

Lê Hoàng