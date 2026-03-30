Xe cẩu vướng dây điện phát nổ, tài xế tử vong

Xe cẩu đang dời cây xanh tại phường Hàm Thắng (Bình Thuận cũ) đã vướng đường dây điện, phát nổ lớn, tài xế tử vong, sáng 30/3.

Khoảng 8h, anh Hoàng Công Hậu, 23 tuổi, nhân viên điều khiển xe cẩu di dời cây cảnh cao khoảng 4 m cho khách tại Cơ sở cây cảnh Hải Châu trên đường Hoàng Minh Giám, khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Khi cần cẩu vươn lên, móc vào thân cây để nâng, phần tay cẩu bất ngờ chạm đường dây điện phía trên. Dòng điện phóng xuống thân xe, phát ra tiếng nổ lớn kèm khói và tia lửa.

Tài xế ngồi trong cabin không kịp thoát ra, thi thể bị hất văng khỏi buồng lái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tư Huynh

Cảnh sát cùng nhân viên điện lực có mặt phong tỏa hiện trường, xử lý vụ tai nạn.

