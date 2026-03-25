Xu hướng du lịch “road trip” mở ra trải nghiệm mới

Theo thông tin từ Booking.com, các chuyến du lịch bằng ô-tô tự lái (road-trip) đang trở thành xu hướng nổi bật trong năm 2026 khi ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn những hành trình linh hoạt, đề cao trải nghiệm cá nhân thay vì chỉ tập trung vào điểm đến.

“Road-trip” giúp du khách chủ động hành trình và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm. (Ảnh: Booking.com)

Không bó hẹp trong lịch trình du lịch cố định, du khách hiện nay có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi cho phép chủ động về thời gian, hành trình và cảm xúc.

Việc “mở cửa kính xe, lên đường và khám phá” đang dần trở thành lựa chọn phổ biến, nhất là trong bối cảnh nhu cầu kết nối với thiên nhiên và trải nghiệm bản địa ngày càng gia tăng.

Kết quả khảo sát của Booking.com cho thấy, 92% du khách Việt sẵn sàng đi chung xe trong kỳ nghỉ, trong khi 93% đánh giá cao hình thức road-trip nhờ tính linh hoạt, ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những người bạn đồng hành mới.

Đáng chú ý, khoảng 82% người trẻ cho biết sẵn sàng sử dụng xe tự lái hoặc công nghệ để thiết kế hành trình, cho thấy xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm ngày càng rõ nét.

Cung đường Đèo Hải Vân từ Đà Nẵng đến Huế. (Ảnh: Booking.com)

Trong bối cảnh đó, mùa xuân được xem là thời điểm thuận lợi để triển khai các hành trình đường dài, khi thời tiết ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên tươi mới và đa dạng.

Tại Việt Nam, nhiều cung đường đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách, không chỉ bởi đích đến mà còn ở chính hành trình di chuyển.

Tiêu biểu, Đèo Hải Vân với những khúc cua uốn lượn bên sườn núi và tầm nhìn hướng ra biển từ lâu được xem là một trong những cung đường ven biển ấn tượng, đặc biệt trong thời điểm giao mùa khi khí hậu dễ chịu.

Ở phía bắc, hành trình khám phá Hà Giang với cung đường vòng qua cao nguyên đá mang đến trải nghiệm đặc sắc, nhất là vào tháng 3, 4 khi hoa nở rộ trên các sườn núi, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng Đông Bắc.

Bên cạnh đó, tuyến Đường Trường Sơn Đông dài hàng trăm km đi qua các khu rừng và cao nguyên rộng lớn mở ra không gian thiên nhiên hoang sơ, trong khi cung đường ven biển thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa lại gây ấn tượng bởi sự tương phản giữa núi đá khô cằn và làn nước biển xanh đặc trưng của khu vực Nam Trung Bộ.

Đường ven biển Núi Chúa nối dài Cam Ranh và Vĩnh Hy. (Ảnh: Booking.com)

Theo Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi, xu hướng du lịch hiện nay không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn điểm đến mà còn hướng tới những hành trình có khả năng phản ánh cá tính và cảm xúc của mỗi người. Trong đó, road-trip cho phép du khách tự quyết định tốc độ di chuyển, lựa chọn cung đường và làm chủ toàn bộ trải nghiệm.

Song song với đó, kết quả từ chương trình Traveller Review Awards 2026 cũng cho thấy sức hấp dẫn của các điểm đến tại Việt Nam tiếp tục được khẳng định, với nhiều địa danh như Hội An, Mai Châu, Cù Lao Thu hay Ninh Bình được đánh giá cao về tính hiếu khách và trải nghiệm địa phương.

Sự gia tăng của các hình thức du lịch gắn với trải nghiệm hành trình, cùng với xu hướng lựa chọn điểm đến thân thiện và giàu bản sắc, đang mở ra thêm hướng phát triển cho ngành du lịch Việt Nam theo hướng đa dạng, bền vững và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Nguồn nhandan.vn