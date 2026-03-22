Xuân Đài thi đua bảo vệ môi trường nông thôn

Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Xuân Đài đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn, xây dựng làng bản văn hóa, đẩy mạnh việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ rừng và môi trường sống ở địa phương.

Người dân xã Xuân Đài tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn.

Xã Xuân Đài được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là xã Xuân Đài, Kim Thượng và Xuân Sơn; là xã đặc biệt khó khăn với diện tích hơn 209 km2, có trên 15.000 khẩu sinh sống ở 27 khu dân cư, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 91%, chủ yếu là đồng bào Mường, Dao.

Để phong trào thi đua BVMT nông thôn ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, cùng với tăng cường phổ biến pháp luật về môi trường bằng tiếng dân tộc, gắn BVMT với phát triển kinh tế bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tốt việc thu gom rác thải, thường xuyên tổ chức các đợt tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, duy trì các đoạn đường do các hội, đoàn thể tự quản, đồng thời tích cực trồng cây xanh, xây dựng con đường hoa tại các trục đường thôn, ngõ, xóm. Đặc biệt, nhiều mô hình thiết thực được triển khai thực hiện, được đồng bào các dân tộc tích cực hưởng ứng.

Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu dân cư được địa phương quan tâm chú trọng, ngoài việc tập trung đầu tư về hạ tầng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác BVMT, đồng thời huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, giảm thiểu phát sinh rác thải, chất thải, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về phân loại rác thải tại nguồn.

Đến nay, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiều giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: Quy hoạch lại điểm dân cư, quản lý rác thải và vệ sinh hộ gia đình với việc phát động phong trào vứt rác đúng nơi quy định, xây dựng các hố chứa rác tập trung hoặc mô hình rác tự phân hủy tại gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa một lần, xây dựng nhà vệ sinh để hạn chế ô nhiễm nguồn nước, BVMT trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân hóa học, thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.

Phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, dùng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón. Phát triển cảnh quan và bảo vệ rừng, trồng cây xanh, bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước và phát triển mô hình dân cư sinh thái. Phát huy vai trò cộng đồng, xây dựng quy ước, hương ước làng bản về BVMT, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cùng các phong trào, chương trình được triển khai, mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp cùng các cấp chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước hạn chế tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân vùng nông thôn.

Đồng chí Lê Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đài cho biết: Phong trào thi đua BVMT nông thôn ở trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều hoạt động cụ thể được triển khai thực hiện như chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường thôn, xóm; vệ sinh đường làng ngõ xóm. Tập trung xử lý chất thải chăn nuôi, di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, xây dựng hầm biogas, xử lý chất thải hữu cơ làm phân bón. Phân loại rác tại nguồn, tổ chức các điểm tập kết rác thải tập trung, chấm dứt việc vứt rác, đốt rác bừa bãi tại các khu vực cộng đồng. Phát huy vai trò tự quản, thành lập các nhóm, tổ tự quản hoạt động thường xuyên, kiểm tra và nhắc nhở người dân thực hiện giữ gìn vệ sinh chung... Nhờ đó, phong trào không chỉ cải thiện diện mạo nông thôn miền núi trở nên “sáng - xanh - sạch - đẹp” mà còn giúp người dân thay đổi tập quán sinh hoạt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 95% trở lên; 90% chất thải rắn sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung được thu gom và xử lý.

Ngọc Lam