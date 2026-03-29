Xuân Lũng tạo đột phá từ phát triển hạ tầng giao thông

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Lũng xác định rõ định hướng chiến lược: Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó lấy hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng dân cư nông thôn làm khâu đột phá. Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống người dân và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Hệ thống hạ tầng giao thông ở Xuân Lũng được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông, trong đó đẩy mạnh huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, xã Xuân Lũng tích cực xã hội hóa, vận động Nhân dân tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, vật liệu, tự nguyện hiến đất, tài sản, cây cối để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Cùng với đó, xã chú trọng công tác quy hoạch, rà soát và ưu tiên đầu tư các tuyến đường có tính kết nối cao, phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. Việc triển khai các dự án được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác giám sát cộng đồng được tăng cường, giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công, hạn chế thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp trên, hệ thống giao thông của xã đã có bước phát triển rõ rệt, tỷ lệ cứng hóa đạt trên 97%. Riêng trong năm 2025, xã đã hoàn thành 21 dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông; khởi công 5 dự án mới với tổng mức đầu tư gần 55 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đầu tư xây dựng, Xuân Lũng còn chú trọng công tác quản lý, duy tu và bảo dưỡng công trình sau đầu tư. Người dân được vận động tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng, góp phần kéo dài tuổi thọ công trình và phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài. Đồng thời, xã gắn phát triển giao thông với thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng không gian phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã không ngừng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,22%. Hạ tầng giao thông thuận lợi tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Trong năm, xã đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 21 hộ kinh doanh mới, đồng thời chú trọng xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao, từng bước hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Các dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông đang được xãXuân Lũng đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí Hoàng Đức Hùng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Lũng cho biết: “Tiếp tục xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới xã sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược và bền vững, huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và các chương trình, dự án để đầu tư phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch giao thông đồng bộ, ưu tiên các tuyến đường liên vùng, liên khu, các trục giao thông phục vụ sản xuất và kết nối với các khu, cụm công nghiệp. Trong giai đoạn 2026 - 2030, xã dự kiến khởi công 8 công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tại các khu 2, 5, 7, 8, 9 và tuyến liên khu 7 đi khu 8... với tổng mức đầu tư trên 130 tỷ đồng...”.

Song song với đó, Xuân Lũng tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng và bảo vệ hạ tầng giao thông; nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn, khai thác hiệu quả các công trình sau đầu tư. Việc phát triển giao thông sẽ gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại giúp Xuân Lũng từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về kết nối, mở ra không gian phát triển mới. Đây không chỉ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Lệ Oanh